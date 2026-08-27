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Politica· 1 min citire

Bolojan la DNA. Cercul de apropiați ai premierului demis, vizat de anchetatori VIDEO

Scris deIulian Budusan
Publicat27 aug. 2026, 13:42
Actualizat27 aug. 2026, 14:47

Pârghiile justiției ajung la vârful politicii. Premierul demis Ilie Bolojan urmează să fie audiat de procurorii DNA Iași în cadrul dosarului penal deschis după punerea sub urmărire penală a Cristinei Trăilă. Potrivit surselor din anchetă, procurorii au stabilit deja contactul telefonic pentru citare, iar audierile se vor extinde și asupra altor persoane din cercul apropiat al fostului șef al Executivului.

Extinderea anchetei DNA Iași semnalează o nouă etapă de amploare în dosarul penal ce o vizează pe Cristina Trăilă, punând o presiune uriașă pe scena politică de la București.

Chemarea la audieri a premierului demis Ilie Bolojan și a colaboratorilor săi apropiați indică faptul că procurorii anticorupție verifică conexiuni extinse în cadrul rețelei investigate.

În condițiile în care citarea a fost deja comunicată telefonic, prezența fostului prim-ministru în fața anchetatorilor de la Iași este așteptată în cursul următoarelor zile, marcând un moment crucial în desfășurarea anchetei.

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