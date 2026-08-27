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Politica· 1 min citire
Bolojan la DNA. Cercul de apropiați ai premierului demis, vizat de anchetatori VIDEO
Publicat27 aug. 2026, 13:42
Actualizat27 aug. 2026, 14:47
Pârghiile justiției ajung la vârful politicii. Premierul demis Ilie Bolojan urmează să fie audiat de procurorii DNA Iași în cadrul dosarului penal deschis după punerea sub urmărire penală a Cristinei Trăilă. Potrivit surselor din anchetă, procurorii au stabilit deja contactul telefonic pentru citare, iar audierile se vor extinde și asupra altor persoane din cercul apropiat al fostului șef al Executivului.
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