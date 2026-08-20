Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Decizie definitivă a Tribunalului București

Tribunalul București a decis menținerea măsurii controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu, cercetat pentru luare de mită în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție.
Judecătorul de drepturi și libertăți a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanței din 12 august 2026, prin care procurorii dispuseseră prelungirea controlului judiciar pentru încă 60 de zile, interval cuprins între 17 august și 15 octombrie 2026.
Decizia este definitivă, ceea ce înseamnă că măsura preventivă rămâne în vigoare în forma stabilită de anchetatori.
Potrivit instanței, au fost respinse, tot ca nefondate, și cererile lui Ciprian Ciucu privind modificarea obligațiilor impuse în cadrul controlului judiciar. Acesta solicitase eliminarea restricției de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorului, precum și permisiunea de a lua legătura cu anumite persoane indicate în dosar. Judecătorul a menținut însă toate obligațiile stabilite inițial.
Măsura controlului judiciar îl obligă pe inculpat să respecte un set de restricții pe durata anchetei, inclusiv limitări de deplasare și comunicare, până la finalizarea procedurilor penale.
Comunicatul integral
Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, împotriva ordonanţei din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv. De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conţinutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligaţii: de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane.