Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Decizie definitivă a Tribunalului București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:47

Tribunalul București a decis menținerea măsurii controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu, cercetat pentru luare de mită în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție.

Distribuie articolul