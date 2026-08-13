Isărescu, avertisment pentru coaliție: „În situaţiile dificile, atenţie la declaraţii. Partidele trebuie să se reașeze la masă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:12

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează politicienii că declarațiile făcute în spațiul public pot afecta interesele României, mai ales în perioade de incertitudine economică. Șeful băncii centrale consideră că partidele care au format fosta coaliție de guvernare ar trebui să revină la negocieri și să ajungă la compromisuri.

Distribuie articolul