Isărescu, avertisment pentru coaliție: „În situaţiile dificile, atenţie la declaraţii. Partidele trebuie să se reașeze la masă”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează politicienii că declarațiile făcute în spațiul public pot afecta interesele României, mai ales în perioade de incertitudine economică. Șeful băncii centrale consideră că partidele care au format fosta coaliție de guvernare ar trebui să revină la negocieri și să ajungă la compromisuri.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a atras atenția, joi, asupra efectului pe care declarațiile politice îl pot avea asupra economiei și imaginii externe a țării.
Isărescu: „Vorbele sunt mai tari decât faptele”
Acesta le-a transmis politicienilor să cântărească mai atent mesajele lansate în spațiul public, în special în momente dificile, precum perioada în care România aștepta evaluarea agențiilor internaționale de rating.
„Există un lucru care trebuie să ne dea de gândit: în situațiile acestea dificile, vorbele sunt mai tari decât faptele, atenție la declarații”, a afirmat Isărescu, într-o conferință de presă.
Guvernatorul BNR a invocat discuțiile din lunile aprilie și mai, când mai mulți politicieni au vorbit despre o posibilă reducere a TVA. El a subliniat că nu doar deciziile adoptate de autorități contează pentru credibilitatea țării, ci și declarațiile făcute înainte ca acestea să fie luate.
„Nu e vorba numai de decizii, ci și de vorbe care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spațiul public, altfel o să o pățim”, a avertizat guvernatorul.
Isărescu, despre discuțiile privind TVA și ratingul României
Isărescu a arătat că mesajul favorabil primit din partea agențiilor de rating a fost determinat, în cele din urmă, de măsurile adoptate de coaliția de guvernare. În acest context, el a admis existența diferențelor ideologice dintre partide, inclusiv în privința majorării TVA, însă a insistat că acestea trebuie depășite prin negociere.
„Dacă ești de dreapta, consideri că TVA-ul, majorarea TVA-ului, este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: «Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bună». Și apar tensiuni. Dar, în situația actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă, cât le vine de greu”, a spus Isărescu.
Guvernatorul BNR a susținut că politica presupune compromisuri și concesii reciproce, pentru a asigura stabilitatea țării. Totodată, el a avertizat că disputele dintre partenerii politici nu ar trebui purtate public.
„Se așează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal, am fost premier, am asistat la asemenea păruieli, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt și inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid”, a declarat Mugur Isărescu.