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Politica· 1 min citire
Petrecere de 1,4 milioane de lei la Cernavodă, în plină criză energetică. Primarul lui Bolojan, reacție halucinantă: "Am adus concediul în oraș"
Eveniment Cernavodă/ Colaj foto AI
Publicat13 aug. 2026, 08:47
Actualizat13 aug. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS
Primarul din Cernavodă sfidează criza energetică, în ciuda apelului făcut de experți. În timp ce și cel de-al doilea reactor nuclear este în plin proces de închidere, iar oamenii sunt sfătuiți să facă economie la curent pentru a nu se ajunge la blackout, administrația locală din Cernavodă continuă petrecerea de șapte zile. Evenimentul la care sunt aduși numeroși artiști ar fi costat aproximativ 1,4 milioane de lei și a ajuns la ziua a patra. Pe lângă suma uriașă cheltuită, și la curentul electric consumul este uriaș.
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