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Politica· 1 min citire

Petrecere de 1,4 milioane de lei la Cernavodă, în plină criză energetică. Primarul lui Bolojan, reacție halucinantă: "Am adus concediul în oraș"

Eveniment Cernavodă/ Colaj foto AI

Eveniment Cernavodă/ Colaj foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 08:47
Actualizat13 aug. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS

Primarul din Cernavodă sfidează criza energetică, în ciuda apelului făcut de experți. În timp ce și cel de-al doilea reactor nuclear este în plin proces de închidere, iar oamenii sunt sfătuiți să facă economie la curent pentru a nu se ajunge la blackout, administrația locală din Cernavodă continuă petrecerea de șapte zile. Evenimentul la care sunt aduși numeroși artiști ar fi costat aproximativ 1,4 milioane de lei și a ajuns la ziua a patra. Pe lângă suma uriașă cheltuită, și la curentul electric consumul este uriaș.

Evenimentul din Cernavodă a stârnit controverse. Primarul Liviu Negoiță, coleg de partid cu Ilie Bolojan, sfidează apelul pe care premierul demis l-a făcut în urmă cu câteva zile, ca toți cetățenii, instituțiile și companiile să facă economie la electricitate. Evenimentele destinate zilelor orașului țin toată săptămâna. Edilul a venit și cu o explicație.

"O parte dintre noi ne putem permite să plecăm în concediu trei zile, patru zile, cinci zile, fiecare după cum consideră sau după ce posibilități are. Însă sunt marea majoritate a cetățenilor care nu și permit asta. Și atunci nu am făcut nimic altceva decât să aduc concediul la ei în oraș", a declarat edilul la un post local de televiziune.

"Fac un apel, încă o dată, către cetățeni să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul", spunea însă Ilie Bolojan.

Pe lângă consumul enorm de energie pentru a susține o petrecere și concerte timp ce 7 zile, edilul ar fi plătit pentru întreaga organizare aproximativ 1,4 milioane de lei, potrivit presei.

În total, pe scena de la Cernavodă trebuie să urce 24 de artiști și trupe profesioniste.

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