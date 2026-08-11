Cernavodă petrece șapte zile în plină criză energetică. Concerte, lumini și artificii, în timp ce Guvernul cere reducerea consumului

În timp ce România se confruntă cu o perioadă dificilă pentru sistemul energetic, iar autoritățile au făcut apel la reducerea consumului, la Cernavodă a început o săptămână întreagă de sărbătoare. „Zilele Orașului” se desfășoară pe parcursul a șapte zile, cu concerte susținute de numeroși artiști și un program care include inclusiv un spectacol de artificii.
Evenimentul organizat de administrația locală a început luni, 10 august, și continuă pe parcursul săptămânii. Pe scenă sunt programate nume cunoscute din muzica românească, iar programul oficial al Primăriei Cernavodă include concerte în fiecare dintre serile festivalului.
Șapte zile de concerte la Cernavodă
Prima seară de petrecere a avut loc luni, 10 august, când pe scena „Zilelor Orașului” au urcat mai mulți artiști. Printre aceștia s-au numărat Alina Eremia și Jador.
Programul a continuat marți, când este programată apariția lui Bogdan de la Ploiești, alături de alți artiști incluși în programul evenimentului.
Miercuri, lista celor care vor urca pe scenă îi include pe Johnny Romano, Diana Matei și Taraful Cleante.
Pentru seara de joi sunt anunțați Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor, în timp ce vineri sunt programați Feli, Oana Radu și Ami.
Ștefan Bănică Jr. și Elena Gheorghe, în programul de sâmbătă
Programul pregătit de administrația locală continuă și în weekend. Sâmbătă, pe scenă sunt așteptați Ștefan Bănică Jr., Amna și Elena Gheorghe.
Seara de sâmbătă include și un spectacol de artificii, potrivit programului oficial publicat de Primăria Cernavodă.
Astfel, timp de șapte zile, locuitorii orașului și cei care participă la eveniment au parte de concerte și spectacole organizate în cadrul „Zilelor Orașului”.
Petrecerea are loc în timp ce România se confruntă cu probleme energetice
Evenimentul de la Cernavodă are loc într-un moment în care sistemul energetic național trece printr-o perioadă dificilă. România se află în stare de alertă energetică, iar autoritățile au făcut apel la populație, companii și instituții pentru reducerea consumului de energie.
Premierul Ilie Bolojan a solicitat inclusiv reducerea consumului în timpul nopții, în contextul problemelor cu care se confruntă sistemul energetic.
În acest context, organizarea unei săptămâni întregi de festivități la Cernavodă aduce în prim-plan programul de concerte, instalațiile de iluminat și spectacolul de artificii pregătit pentru una dintre seri.
Localnicii critică evenimentul
Anunțul organizării evenimentului a adunat o serie de comentarii pe rețelele de socializare, în marea lor majoritate critice la adresa inițiativei autorităților locale.
„Bani pentru nevoile locuitorilor acestui oraș credeți că veți găsi vreodată? Stăm cu găndacii grămadă la geam, cu toate străzile făcute praf, apa rece și apa caldă se oprește cate trei zile pe săptămană, gunoiele mai au puțin și ne ajung la fund, unde s-au demolat garaje s-au mai creat niște gropi de gunoi și multe alte probleme urgente. Bine că se gandește cineva să ne binedispună. Alooo...treziți-vă! Suntem oraș NUCLEAR și arătăm ca un cătun. Mergeți prin satele din jurul Cernavodei și ve-ți vedea că cei de la sate chiar evoluează. Distracție plăcută !”
„Orașul arată ca o comună , nu avem transport public , dar îi "invităm" pe Jador , Ștefan Bănică junior ... Bravo , doar la bugetul pe cap de locuitor suntem în top 5 orașe mici/medie . Ce nevoie am avea de transport local , când există taxiuri„
„În loc sa bagati bani in strada Seimeni ca mai mult de a 2 a nu merge la deal voi bagati bani in Jador si Johnny Romano”
”Bine că a ieșit, că nu cred că m ai aveți zile orașului !
Ba consilierilor , puneți mâna și faceți ceva cu orașul Cernavodă (oraș nuclear) și lăsați paranghelia.
Via Verde :Mentenanță ZERO !”, sunt câteva dintre comentariile localnicilor.