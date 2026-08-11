Cernavodă petrece șapte zile în plină criză energetică. Concerte, lumini și artificii, în timp ce Guvernul cere reducerea consumului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 22:12

În timp ce România se confruntă cu o perioadă dificilă pentru sistemul energetic, iar autoritățile au făcut apel la reducerea consumului, la Cernavodă a început o săptămână întreagă de sărbătoare. „Zilele Orașului” se desfășoară pe parcursul a șapte zile, cu concerte susținute de numeroși artiști și un program care include inclusiv un spectacol de artificii.

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