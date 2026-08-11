De mâine se schimbă regulile în toată UE. Ce se întâmplă cu „chimicalele eterne” din ambalaje

Comisia Europeană a anunțat marți că noile norme în temeiul Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se vor aplica începând din 12 august, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
'De acum înainte vor exista limite stricte privind prezența substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de 'substanțe chimice eterne') în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, protejând și mai mult consumatorii și mediul înconjurător. Definițiile, de exemplu cele pentru fabricanții și producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi acum armonizate în întreaga UE. Anumite marcaje și informații vor fi acum necesare și pentru ambalaje, asigurând faptul că producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi identificați și contactați, după caz', a precizat Comisia Europeană.
Ce sunt PFAS și de ce vor fi interzise
Interdicția privește PFAS, un grup de compuși sintetici cunoscuți drept „chimicale eterne”. Denumirea nu este întâmplătoare: structura lor chimică este aproape indestructibilă, fiind rezistenți la apă, grăsimi, temperaturi ridicate și abraziune.
Timp de decenii, industria i-a folosit masiv în:
Durabilitatea care i-a făcut atât de utili este exact motivul pentru care astăzi sunt considerați periculoși.
De ce sunt PFAS un risc pentru sănătate
PFAS nu se descompun în mediu și se acumulează în organismele umane și animale. Agenția Europeană pentru Produse Chimice avertizează că expunerea la aceste substanțe este asociată cu probleme grave de sănătate.
Efecte toxice confirmate în studii:
leziuni renale
afectarea ficatului
tulburări hormonale
cancer testicular
boli tiroidiene
Aceste riscuri au determinat UE să accelereze procesul legislativ și să trateze subiectul ca pe o urgență.
Ce industrii vor fi afectate
Interdicția va acoperi sute de mii de produse. Cele mai afectate domenii vor fi:
industria cosmetică
textile și îmbrăcăminte tehnică
electrocasnice și electronice
ambalaje alimentare
materiale de unică folosință
Producătorii vor fi obligați să creeze formule noi, să modifice procesele de producție și să își reorganizeze lanțurile de aprovizionare.
Unde se găsesc PFAS? Lista este surprinzător de lungă
PFAS sunt prezente în numeroase produse obișnuite:
ambalaje de fast‑food și cutii pentru mâncare la pachet
hârtie de copt, tăvițe de aluminiu
popcorn pentru microunde
sticle PET și folii alimentare
antiperspirante, creme cu SPF, spume de ras
fonduri de ten, pudre, rimeluri, eyelinere rezistente la apă
rujuri și balsamuri de buze
tigăi și oale teflonate (PTFE)
accesorii de bucătărie din silicon
forme de copt antiaderente
fețe de masă, perdele, covoare impregnate
îmbrăcăminte cu membrană DWR
piese auto rezistente la temperatură
lubrifianți tehnici
adezivi, benzi de montaj, vopsele anticorozive
soluții de impregnare pentru textile și încălțăminte
'Noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este o investiție în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deșeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creșterea siguranței pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanțelor nocive precum PFAS-urile) și la reducerea dependenței noastre de materialele virgine. Aceștia sunt pași esențiali către o economie cu adevărat circulară. În același timp, regulamentul va înlocui normele naționale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piața internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare și am colaborat intens cu operatorii de pe piață pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic și nebirocratic', a afirmat comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.