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Cetatea Poenari, vizitată doar în grupuri organizate, după apariția unui urs în zonă

Avertizare urs Poenari/ Colaj foto

Avertizare urs Poenari/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:56

Cetatea Poenari poate fi vizitată, începând de marți, doar în grupuri organizate de 15-20 de persoane, după ce un urs a fost observat în zonă. Măsura are caracter preventiv și a fost stabilită de autoritățile din Argeș pentru protejarea turiștilor.

Potrivit Consiliului Județean (CJ) Argeș, în urma verificărilor și a consultărilor dintre instituțiile implicate s-a stabilit că obiectivul turistic poate rămâne deschis publicului, însă vizitele se vor desfășura exclusiv în grupuri organizate.

„În urma verificărilor efectuate și a consultărilor dintre instituțiile implicate, s-a stabilit că obiectivul turistic poate fi vizitat în condiții de siguranță, însă exclusiv în grupuri organizate de 15-20 de persoane. Această măsură are caracter preventiv și urmărește protejarea vizitatorilor, permițând totodată desfășurarea activității de vizitare în condiții controlate”, se arată într-o informare transmisă de CJ Argeș.

Muzeul Județean Argeș și autoritățile competente vor monitoriza permanent situația, iar publicul va fi informat cu privire la eventualele modificări.

Cetatea Poenari a fost redeschisă pentru vizitare în aprilie 2025, după lucrări de conservare și restaurare care au durat trei ani. Monumentul se află în administrarea Muzeului Județean Argeș, instituție finanțată de Consiliul Județean.

Obiectivul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Arefu, pe un vârf de munte, la intrarea în Cheile Argeșului, în apropierea DN 7C – Transfăgărășan. Accesul turiștilor se face pe 1.480 de trepte amenajate pe versant, prin pădure.

Fortificația a fost construită inițial în secolul al XIV-lea și consolidată și extinsă în timpul domniei lui Vlad Țepeș.

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