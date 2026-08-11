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Social· 1 min citire
Cetatea Poenari, vizitată doar în grupuri organizate, după apariția unui urs în zonă
Avertizare urs Poenari/ Colaj foto
Cetatea Poenari poate fi vizitată, începând de marți, doar în grupuri organizate de 15-20 de persoane, după ce un urs a fost observat în zonă. Măsura are caracter preventiv și a fost stabilită de autoritățile din Argeș pentru protejarea turiștilor.
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