Cetatea Poenari, vizitată doar în grupuri organizate, după apariția unui urs în zonă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:56

Cetatea Poenari poate fi vizitată, începând de marți, doar în grupuri organizate de 15-20 de persoane, după ce un urs a fost observat în zonă. Măsura are caracter preventiv și a fost stabilită de autoritățile din Argeș pentru protejarea turiștilor.

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