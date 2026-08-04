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Alertă în nord-estul județului Tulcea. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru populație. MApN: Ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 16:19
Actualizat4 aug. 2026, 16:28

Locuitorii din nord-estul judeţului Tulcea au primit marţi un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Autorităţile le-au recomandat să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

UPDATE- MApN: Ținte aeriene detectate în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul radar a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 4 august, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au transmis reprezentanțiii instituției.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”În urmă cu puţin timp a fost emis pe zona de nord - est a jud. Tulcea un mesaj RO-Alert”, a anunţat ISU Tulcea.

Locuitorii din zonă au fost avertizaţi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

”Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 min”, este conţinutul mesajului.

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