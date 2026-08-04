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Locale· 1 min citire
Alertă în nord-estul județului Tulcea. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru populație. MApN: Ținte aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina
FOTO: Arhivă
Publicat4 aug. 2026, 16:19
Actualizat4 aug. 2026, 16:28
Locuitorii din nord-estul judeţului Tulcea au primit marţi un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Autorităţile le-au recomandat să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.
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