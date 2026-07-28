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A făcut scandal și a înjurat într-o benzinărie din București. Polițiștii l-au „răcorit” cu o amendă usturătoare

Foto ilustrativ

Foto ilustrativ

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 16:51
Actualizat28 iul. 2026, 16:52
SursăAgerpres

Un bărbat a fost imobilizat de polițiști după ce a adresat injurii unei alte persoane, într-o benzinărie din Sectorul 5, după care a fost dus la secție și amendat cu 1.800 de lei, informează marți Poliția Capitalei.

'Luni, în jurul orei 18:00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 24 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un bărbat care manifesta un comportament recalcitrant, adresând injurii unui alt bărbat aflat în incinta stației de alimentare. Polițiștii au intervenit de îndată pentru prevenirea escaladării situației, procedând la interceptarea și legitimarea bărbatului în cauză, în vârstă de 34 de ani', a precizat Biroul de presă al DGPMB.

Bărbatul nu a încetat și a început să adreseze injurii, motiv pentru care a fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt.

'În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul, în timp ce își aștepta rândul la pompa de alimentare, ar fi adresat injurii unui alt bărbat, provocând astfel tulburarea ordinii și liniștii publice', arată sursa citată.

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