A făcut scandal și a înjurat într-o benzinărie din București. Polițiștii l-au „răcorit” cu o amendă usturătoare

Publicat 28 iul. 2026, 16:51 Actualizat 28 iul. 2026, 16:52 Sursă Agerpres

Un bărbat a fost imobilizat de polițiști după ce a adresat injurii unei alte persoane, într-o benzinărie din Sectorul 5, după care a fost dus la secție și amendat cu 1.800 de lei, informează marți Poliția Capitalei.

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