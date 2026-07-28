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Social· 1 min citire
A făcut scandal și a înjurat într-o benzinărie din București. Polițiștii l-au „răcorit” cu o amendă usturătoare
Foto ilustrativ
Publicat28 iul. 2026, 16:51
Actualizat28 iul. 2026, 16:52
SursăAgerpres
Un bărbat a fost imobilizat de polițiști după ce a adresat injurii unei alte persoane, într-o benzinărie din Sectorul 5, după care a fost dus la secție și amendat cu 1.800 de lei, informează marți Poliția Capitalei.
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