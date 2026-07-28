Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
UDMR respinge Legea salarizării pentru care insistă Bolojan. Anunțul lui Cseke Atilla
Cseke Atilla
Publicat28 iul. 2026, 14:23
SursăRealitatea PLUS
Cseke Atilla anunță că legea salarizării nu are șanse să fie adoptată! Ministrul interimar al Sănătății spune că UDMR nu susține proiectul în forma actuală și că există rețineri inclusiv pe domeniul Educației. Declarațiile vin în contextul protestelor declanșate după tăierea sporurilor și a salariilor și al tensiunilor tot mai mari din sistemul medical și nu numai.
Citește și
- 15:26George Simion, atac la achizițiile militare prin SAFE: „Îngropăm munți de bani în tancuri care vor veni peste 10–15 ani”
- 15:01Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”
- 13:56George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”
- 13:53George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News