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Politica· 1 min citire

UDMR respinge Legea salarizării pentru care insistă Bolojan. Anunțul lui Cseke Atilla

Cseke Atilla

Cseke Atilla

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 14:23
SursăRealitatea PLUS

Cseke Atilla anunță că legea salarizării nu are șanse să fie adoptată! Ministrul interimar al Sănătății spune că UDMR nu susține proiectul în forma actuală și că există rețineri inclusiv pe domeniul Educației. Declarațiile vin în contextul protestelor declanșate după tăierea sporurilor și a salariilor și al tensiunilor tot mai mari din sistemul medical și nu numai.

"În ceea ce privește posibilitatea de a putea aproba acest proiect legislativ, astăzi – și asta vă spun din punctul de vedere, dacă vreți, UDMR - această posibilitate este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare.

După cum știți, patru grupuri, de fapt cinci grupuri parlamentare - PSD, PNL, UDMR și USR și grupul minorităților naționale – trebuie să aibă o majoritate parlamentară pentru a putea aproba acest proiect legislativ.

Avem rețineri în continuare atât pe sănătate, cât și pe educație, deci în perioada imediat următoare noi nu vom putea susține în forma în care suntem astăzi acest proiect legislativ. Nu suntem inițiatorii acestui proiect. Acest proiect este inițiat de Ministerul Muncii în urma unei dezbateri, analize care a ținut mai mulți ani de zile.

Noi cu proiectul legislativ astăzi, în forma în care există, nu suntem de acord și nu am fost de acord nici cu prima variantă. Drept pentru care, nefiind de acord cu prima variantă, este corect să aducem îmbunătățiri", a declarat Cseke Atilla.

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