UDMR respinge Legea salarizării pentru care insistă Bolojan. Anunțul lui Cseke Atilla

Publicat 28 iul. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

Cseke Atilla anunță că legea salarizării nu are șanse să fie adoptată! Ministrul interimar al Sănătății spune că UDMR nu susține proiectul în forma actuală și că există rețineri inclusiv pe domeniul Educației. Declarațiile vin în contextul protestelor declanșate după tăierea sporurilor și a salariilor și al tensiunilor tot mai mari din sistemul medical și nu numai.

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