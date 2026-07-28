Reacția Ministerului Sănătății în contextul protestelor din spitale. DSP-urile trebuie să raporteze imediat orice incident

În prima zi a grevei generale declanșate în sistemul sanitar, Ministerul Sănătății le-a cerut direcțiilor de sănătate publică să urmărească permanent activitatea spitalelor și să anunțe imediat orice incident sau situație care ar putea afecta îngrijirea pacienților.
Protestul are loc în peste 500 de unități sanitare, unde sunt asigurate asistența medicală și serviciile esențiale. Angajații reclamă efectele noii legi a salarizării, în special posibila reducere a sporurilor și a veniturilor, după ce discuțiile purtate până acum nu au dus la o soluție acceptată de sindicate.
DSP-urile, puse să monitorizeze situația din teritoriu
Ministerul afirmă că prioritatea sa este menținerea continuității serviciilor medicale pe durata acțiunilor sindicale. Direcțiile de sănătate publică trebuie să verifice modul în care funcționează unitățile din fiecare județ și să raporteze de urgență eventualele probleme care pot pune în pericol accesul populației la tratament.
În același timp, instituția precizează că respectă dreptul constituțional la grevă și consideră că soluțiile pentru criza din Sănătate trebuie găsite prin negocieri cu organizațiile sindicale. Federația Sanitas a anunțat că greva este pe termen nelimitat și că va continua până la reluarea dialogului și modificarea proiectului de salarizare. Sindicaliștii susțin că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și că serviciile indispensabile vor fi menținute.
Ce modificări propune Ministerul Sănătății
Înaintea începerii grevei, Ministerul Sănătății a transmis mai multe propuneri pentru schimbarea proiectului noii legi. Printre acestea se află creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30% și introducerea unui program-pilot prin care o parte a personalului medical să fie remunerată și în funcție de criterii de performanță.
Ministerul mai propune revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase, prin stabilirea unor limite diferențiate în funcție de specialitate și de dificultatea activității, precum și modificarea coeficienților de salarizare. Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă treptat, printr-o perioadă de tranziție, pentru a evita scăderile bruște de venituri.
O altă problemă aflată în centrul protestelor este lipsa de personal. Ministerul a finalizat o analiză realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și propune deblocarea a 7.805,5 posturi în sistemul sanitar, după ce sindicatele au avertizat că spitalele funcționează cu un deficit mult mai mare. Ministerul Sănătății anunță că va continua discuțiile cu reprezentanții angajaților, în timp ce greva generală rămâne în desfășurare, iar activitatea din spitale este monitorizată la nivel național.