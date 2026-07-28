Reacția Ministerului Sănătății în contextul protestelor din spitale. DSP-urile trebuie să raporteze imediat orice incident

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 10:52

În prima zi a grevei generale declanșate în sistemul sanitar, Ministerul Sănătății le-a cerut direcțiilor de sănătate publică să urmărească permanent activitatea spitalelor și să anunțe imediat orice incident sau situație care ar putea afecta îngrijirea pacienților.

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