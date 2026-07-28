Intervenția chirurgicală pentru problemele biliare repetate

Durerea intensă în partea dreaptă sus a abdomenului, mai ales după mese grase, poate indica o problemă a vezicii biliare. Când episoadele se repetă sau apar complicații, tratamentul medicamentos nu mai este suficient.
Colecistectomia este intervenția prin care se îndepărtează vezica biliară, cel mai frecvent din cauza calculilor biliari simptomatici sau a inflamației. În majoritatea cazurilor, operația se realizează laparoscopic, prin incizii mici, cu recuperare mai rapidă decât în chirurgia deschisă. Uneori, în situații complicate, este necesară intervenția clasică.
După îndepărtarea vezicii biliare, bila curge direct din ficat către intestin, iar majoritatea pacienților își reiau treptat alimentația obișnuită. În perioada de recuperare pot apărea tranzitoriu balonare sau scaune mai moi, mai ales după mese grase. Important este ca intervenția să fie indicată corect, înainte ca episoadele biliare să ducă la complicații precum colecistită, pancreatită sau obstrucția căilor biliare.
Ai grijă de tine!
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