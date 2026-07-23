Cancerul sistemului limfatic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 09:45

Ganglionii măriți pot apărea în multe situații, inclusiv după infecții banale. Atunci când persistă, cresc progresiv sau se asociază cu alte simptome, este nevoie de evaluare medicală.

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