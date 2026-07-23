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Sanatate· 1 min citire

Cancerul sistemului limfatic

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 09:45

Ganglionii măriți pot apărea în multe situații, inclusiv după infecții banale. Atunci când persistă, cresc progresiv sau se asociază cu alte simptome, este nevoie de evaluare medicală.

Limfomul este un cancer care pornește din celulele sistemului limfatic și are două mari categorii: Hodgkin și non-Hodgkin. Manifestările pot include ganglioni măriți nedureroși, febră fără explicație, transpirații nocturne, scădere în greutate, oboseală sau mâncărimi ale pielii. Există forme cu evoluție lentă și forme agresive, iar diferențierea lor este esențială pentru tratament.

Diagnosticul se stabilește prin biopsie, alături de analize și ecografie. În funcție de tip, stadiu și profilul biologic, tratamentul poate include chimioterapie, imunoterapie, terapii țintite, radioterapie sau monitorizare în anumite forme cu evoluție lentă. Ideea de bază este că nu orice ganglion mărit înseamnă cancer, dar ganglionii persistent măriți sau însoțiți de simptome generale trebuie investigați.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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