Sanatate· 1 min citire
Cancerul sistemului limfatic
Ganglionii măriți pot apărea în multe situații, inclusiv după infecții banale. Atunci când persistă, cresc progresiv sau se asociază cu alte simptome, este nevoie de evaluare medicală.
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