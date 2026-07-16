Furtună violentă în Franța: grindină de până la 7 centimetri a distrus mașinile și a acoperit străzile. Imagini șocante FOTO&VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:28

O furtună violentă, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a lovit departamentul Ardèche din sud-estul Franței, provocând pagube importante. Bucăți de gheață de până la 7 centimetri au spart parbrizele mașinilor, au avariat clădiri și au acoperit străzile în plină vară, la scurt timp după un val de căldură extremă.

Distribuie articolul