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Extern· 2 min citire
Furtună violentă în Franța: grindină de până la 7 centimetri a distrus mașinile și a acoperit străzile. Imagini șocante FOTO&VIDEO
Grindină Franța/ Foto: X
O furtună violentă, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a lovit departamentul Ardèche din sud-estul Franței, provocând pagube importante. Bucăți de gheață de până la 7 centimetri au spart parbrizele mașinilor, au avariat clădiri și au acoperit străzile în plină vară, la scurt timp după un val de căldură extremă.
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