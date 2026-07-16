Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:45

Glioblastomul este una dintre cele mai agresive tumori cerebrale primare la adulți, iar manifestările depind de zona creierului în care se dezvoltă tumora. Pot apărea dureri de cap, crize convulsive, tulburări de vorbire, de vedere sau de memorie, modificări de comportament ori dificultăți de mișcare, în funcție de regiunile cerebrale afectate.

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