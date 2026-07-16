Glioblastomul, una dintre cele mai agresive tumori cerebrale

Glioblastomul este una dintre cele mai agresive tumori cerebrale primare la adulți, iar manifestările depind de zona creierului în care se dezvoltă tumora. Pot apărea dureri de cap, crize convulsive, tulburări de vorbire, de vedere sau de memorie, modificări de comportament ori dificultăți de mișcare, în funcție de regiunile cerebrale afectate.
Tratamentul pentru glioblastom este stabilit individual, de o echipă medicală multidisciplinară, și poate include intervenție neurochirurgicală pentru îndepărtarea cât mai completă a tumorii, în condiții de siguranță, urmată, de regulă, de radioterapie și chimioterapie. Obiectivul tratamentului este controlul bolii, dar și protejarea funcțiilor neurologice importante, precum vorbirea, mișcarea, memoria sau vederea.
Chiar dacă glioblastomul are un grad ridicat de malignitate, progresele din neurochirurgie, imagistică și radioterapie permit abordări tot mai precise, adaptate fiecărui caz. Atunci când tumora este localizată în zone sensibile ale creierului sau nu poate fi îndepărtată complet, medicii pot utiliza metode moderne de tratament pentru controlul bolii, cu impact cât mai redus asupra țesutului cerebral sănătos. De aceea, evaluarea într-un centru specializat este esențială pentru alegerea celei mai potrivite strategii terapeutice.
Aflați mai mult despre glioblastom, cum se manifestă și ce opțiuni terapeutice există, de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR.
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