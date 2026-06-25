Cum recunoști o hernie și de ce să nu amâni tratamentul

Herniile abdominale apar atunci când un țesut sau o porțiune dintr-un organ din cavitatea abdominală trece printr-un defect al peretelui abdominal. Pot exista mai multe tipuri de hernii abdominale, iar herniile inghinale sunt printre cele mai frecvente.
Unele hernii evoluează o vreme fără manifestări importante, însă altele provoacă durere, disconfort sau apariția unei umflături vizibile, accentuată la efort, tuse ori ridicarea de greutăți. În anumite situații, o hernie abdominală se poate complica prin încarcerare, când conținutul herniat nu mai poate fi împins înapoi în abdomen, sau prin strangulare, când vascularizația țesutului este afectată. Aceste complicații necesită evaluare medicală rapidă și pot impune intervenție chirurgicală de urgență.
Tratamentul curativ este chirurgical, iar intervenția este realizată cel mai frecvent minim invaziv, laparoscopic sau prin chirurgie robotică.
Aflați mai mult despre herniile abdominale, de ce apar, cum se manifestă și ce implică tratamentul de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.