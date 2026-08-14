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Justitie· 1 min citire

Părinții care au bătut-o pe învățătoarea fiului lor contestă arestul: solicitarea, judecată luni

Instanță / Arhivă foto

Instanță / Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 23:28

Cei doi soți din județul Dâmbovița, arestați preventiv după ce au agresat-o pe învățătoarea fiului lor, au contestat decizia Judecătoriei Găești. Contestațiile vor fi judecate luni, 17 august, de Tribunalul Dâmbovița. Cei doi sunt acuzați că au atacat-o pe femeie după ce aceasta și-ar fi certat fiul în timpul unei excursii.

Judecătoria Găești a dispus marți arestarea preventivă a celor doi soți. În aceeași zi, atât bărbatul, cât și femeia au depus contestații împotriva măsurii, iar Tribunalul Dâmbovița a stabilit ca acestea să fie analizate luni, 17 august.

Și-au așteptat învățătoarea la întoarcerea din excursie

Cei doi sunt părinții unui elev în vârstă de opt ani și sunt acuzați că au agresat-o pe învățătoarea copilului după ce femeia l-ar fi certat pe acesta în timpul unei excursii.

Potrivit informațiilor din dosar, părinții și-au așteptat fiul la autocar, la întoarcerea din excursia organizată la Predeal și plătită din fonduri europene. Când cadrul didactic a coborât din autocar, cei doi ar fi început să o lovească cu pumnii și palmele.

Două fetițe au fost trântite la pământ

În timpul altercației, două fetițe, în vârstă de șapte și opt ani, ar fi fost și ele afectate de incident, fiind trântite la pământ în timp ce adulții se agresau.

Cei doi soți se află în prezent în arest preventiv, iar măsura va fi reanalizată de Tribunalul Dâmbovița în urma contestațiilor depuse.


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