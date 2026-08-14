Părinții care au bătut-o pe învățătoarea fiului lor contestă arestul: solicitarea, judecată luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 23:28

Cei doi soți din județul Dâmbovița, arestați preventiv după ce au agresat-o pe învățătoarea fiului lor, au contestat decizia Judecătoriei Găești. Contestațiile vor fi judecate luni, 17 august, de Tribunalul Dâmbovița. Cei doi sunt acuzați că au atacat-o pe femeie după ce aceasta și-ar fi certat fiul în timpul unei excursii.

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