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Justitie· 1 min citire
Părinții care au bătut-o pe învățătoarea fiului lor contestă arestul: solicitarea, judecată luni
Instanță / Arhivă foto
Cei doi soți din județul Dâmbovița, arestați preventiv după ce au agresat-o pe învățătoarea fiului lor, au contestat decizia Judecătoriei Găești. Contestațiile vor fi judecate luni, 17 august, de Tribunalul Dâmbovița. Cei doi sunt acuzați că au atacat-o pe femeie după ce aceasta și-ar fi certat fiul în timpul unei excursii.
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