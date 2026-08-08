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Noapte de foc lângă Kiev: Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete. Un copil și alți doi oameni au fost uciși

Rusia-Ucraina război

Rusia-Ucraina război

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 07:02

Armata rusă a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei, iar regiunea Kiev a fost lovită în mai multe puncte. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil, iar alte trei au fost rănite, potrivit șefului administrației militare a regiunii Kiev, Tîmur Tkachenko. Pagube au fost raportate în trei locații din raionul Brovarî, aflat la nord-est de capitala ucraineană. Resturile dronelor doborâte au avariat locuințe, anexe și vehicule și au provocat un incendiu la o clădire nerezidențială.

Drone rusești, detectate în apropierea Kievului

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat în timpul nopții că mai multe drone rusești se apropiau de capitală dinspre nord. Ulterior, autoritățile militare au anunțat că unele aparate fără pilot se îndreptau către Kiev din nord, iar altele către Dnipro dinspre sud. În același timp, a fost transmisă și o avertizare privind posibilitatea folosirii unor arme balistice lansate dinspre nord. Atacul a provocat pagube atât unor clădiri, cât și mai multor vehicule.

Potrivit bilanțului preliminar anunțat de Tîmur Tkachenko, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite. Printre cei care și-au pierdut viața se află și un copil. Resturile dronelor interceptate au căzut în mai multe zone și au afectat case private și anexe gospodărești. La o clădire nerezidențială a izbucnit și un incendiu în urma atacului, conform presei străine.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului

În ultima săptămână, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului. Miercuri, atacurile rusești au provocat moartea a 17 persoane, iar alte 44 au fost rănite. Potrivit autorităților ucrainene, o parte importantă a pagubelor a fost înregistrată la companii și la obiective de infrastructură civilă. Mai multe clădiri și alte obiective au fost afectate în urma bombardamentelor.

La începutul lunii, Rusia a lansat asupra capitalei ucrainene 35 de rachete și 185 de drone, dintre care 27 de rachete balistice. Mai multe clădiri rezidențiale și alte obiective din Kiev au fost avariate, iar autoritățile au raportat incendii și victime. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile și a afirmat că Federația Rusă vizează infrastructura civilă. Atacurile din ultimele zile au venit pe fondul intensificării operațiunilor rusești cu drone și rachete asupra capitalei și regiunii Kiev.

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