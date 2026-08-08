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Extern· 2 min citire
Noapte de foc lângă Kiev: Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete. Un copil și alți doi oameni au fost uciși
Rusia-Ucraina război
Armata rusă a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei, iar regiunea Kiev a fost lovită în mai multe puncte. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil, iar alte trei au fost rănite, potrivit șefului administrației militare a regiunii Kiev, Tîmur Tkachenko. Pagube au fost raportate în trei locații din raionul Brovarî, aflat la nord-est de capitala ucraineană. Resturile dronelor doborâte au avariat locuințe, anexe și vehicule și au provocat un incendiu la o clădire nerezidențială.
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