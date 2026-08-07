Rusia a condamnat un șef de editură pentru „extremism LGBT”. De ce a ajuns în fața judecătorilor

Justiția din Rusia a pronunțat o nouă condamnare în baza legislației privind așa-numitul „extremism LGBT”. Dmitri Protopopov, fost director al editurilor independente Popcorn Books și Individuum, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de implicare în activități considerate extremiste de autoritățile ruse.
Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța i-a impus și mai multe restricții, inclusiv interdicția de a mai activa în domeniul editorial pentru o perioadă de patru ani.
Acuzațiile formulate de procurori
Dosarul își are originea în decizia luată de Curtea Supremă a Rusiei în 2023, când a declarat drept „extremistă” așa-numita „mișcare internațională LGBT”. În urma acestei hotărâri, publicarea, comercializarea sau distribuirea cărților care abordează teme LGBT au devenit infracțiuni în Rusia, scrie The Moscow Times.
Dmitri Protopopov s-a numărat printre cei trei directori reținuți în mai 2025 și acuzați de extremism.
Potrivit procurorilor, acesta și colegii săi ar fi pus la punct un sistem prin care volumele cu tematică LGBT continuau să fie vândute doar unor „clienți loiali”, pentru a evita pierderi estimate la aproximativ 10 milioane de ruble, echivalentul a circa 121.700 de dolari.
Interdicții și confiscarea veniturilor
Judecătoria districtului Zamoskvorețki din Moscova a admis integral solicitările formulate de acuzare.
Astfel, pe lângă pedeapsa de patru ani de închisoare cu suspendare, Dmitri Protopopov va fi supravegheat timp de cinci ani și nu va putea lucra în domeniul editorial sau administra site-uri timp de patru ani.
Instanța a dispus și confiscarea a 8,7 milioane de ruble, aproximativ 106.000 de dolari, reprezentând veniturile obținute de acesta în perioada în care a lucrat pentru grupul editorial Eksmo, cel mai mare din Rusia. Compania a preluat pachetul majoritar de acțiuni al editurilor Individuum și Popcorn Books în 2023.
A încheiat un acord cu anchetatorii
În timpul anchetei, Dmitri Protopopov a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a depus mărturie împotriva unor directori din cadrul grupului Eksmo.
La ultimul termen al procesului, acesta și-a cerut scuze în fața instanței.
„Vreau să-mi cer scuze tuturor celor care au suferit din cauza acțiunilor mele”, a declarat Dmitri Protopopov.
Alți doi foști angajați au primit aceeași pedeapsă
În dosare separate, fostul director de vânzări al Popcorn Books, Pavel Ivanov, și administratorul depozitului editurii, Artiom Vahliaiev, au fost condamnați în această vară la câte patru ani de închisoare cu suspendare.
Organizația pentru drepturile omului Memorial i-a inclus pe Dmitri Protopopov, Pavel Ivanov și Artiom Vahliaiev pe lista persoanelor considerate de aceasta drept deținuți politici.