Rusia a condamnat un șef de editură pentru „extremism LGBT”. De ce a ajuns în fața judecătorilor

Publicat 7 aug. 2026, 22:54 Sursă The Moscow Times

Justiția din Rusia a pronunțat o nouă condamnare în baza legislației privind așa-numitul „extremism LGBT”. Dmitri Protopopov, fost director al editurilor independente Popcorn Books și Individuum, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de implicare în activități considerate extremiste de autoritățile ruse.

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