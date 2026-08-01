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Economie· 1 min citire
Traian Băsescu îi torpilează pe politicienii puterii: Cine vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România
Fostul președinte Traian Băsescu
Fostul președinte acuză că România a ajuns în criză din cauza incompetenței și spune că la conducerea Ministerului Energiei „am avut numai papițoi”. Totodată, Băsescu susține că ani la rând nu s-a făcut nimic pentru construirea unor noi capacități de producție și consideră că situația impune chiar stare de urgență. În prezent, Ministerul Energiei este condus interimar de premierul demis Ilie Bolojan.
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