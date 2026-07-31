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Economie· 1 min citire

Specialiștii calculează indexarea pensiilor pentru anul viitor. Scenariile analizate

Pensionarii din România

Pensionarii din România

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 iul. 2026, 15:30
SursăRealitatea PLUS

Pensiile românilor au scăzut în ultimii doi ani! Veniturile au fost înghețate, iar rata inflației a ajuns la un nou record al ultimilor doi ani – peste 10%. Potrivit simulărilor, un senior cu pensia minimă ar fi pierdut într-un an peste 1.500 de lei. Sunt semnale că va fi o indexare e veniturilor anul viitor dar nu se știe cu cât. Unii experți spun că ar trebui să fie de cel puțin 12%, iar președintele Consiliului Fiscal spune că inflația trebuie să fie prudentă.

Doi ani de înghețare și inflație uriașă. Cât au pierdut pensionarii?

Pensia minimă – 1.281 de lei - pierdere anuală 1.500 lei

Pensie - 3.000 de lei - pierdere anuală 4.300 lei

Pensii mai mari (peste 5.000 de lei) - pierdere anuală 11.100 lei

Cu cât ar trebui să crească pensiile din ianuarie?

inflație + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie

Estimare 12%

Pensie 1.500 de lei -180 de lei

Pensie 2.000 de lei - 240 de lei

Pensie 2.500 de lei - 300 de lei

Pensie 3.000 de lei - 360 de lei

Pensie 4.000 de lei - 480 de lei

Pensii majorate cu inflația estimată

Inflația estimată pentru 2027 – 2,9%

Pensie 1.500 lei - 43,50 lei pensie finală 1.543,50 lei

Pensie 2.000 lei - 58 lei pensie finală 2.058 lei

Pensie 3.500 lei - 101 lei pensie finală 3.601 lei

Pensie 4.000 lei - 116 lei pensie finală 4.116 lei

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