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Economie· 1 min citire
Specialiștii calculează indexarea pensiilor pentru anul viitor. Scenariile analizate
Pensionarii din România
Publicat31 iul. 2026, 15:30
SursăRealitatea PLUS
Pensiile românilor au scăzut în ultimii doi ani! Veniturile au fost înghețate, iar rata inflației a ajuns la un nou record al ultimilor doi ani – peste 10%. Potrivit simulărilor, un senior cu pensia minimă ar fi pierdut într-un an peste 1.500 de lei. Sunt semnale că va fi o indexare e veniturilor anul viitor dar nu se știe cu cât. Unii experți spun că ar trebui să fie de cel puțin 12%, iar președintele Consiliului Fiscal spune că inflația trebuie să fie prudentă.
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