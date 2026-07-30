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Economie· 2 min citire

Proiectul Cablului Submarin Georgia–România a intrat în etapa de pregătire a studiului marin

Cablu submarin

Cablu submarin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:44

Transelectrica anunță că proiectul Cablului Submarin Georgia–România (Black Sea Submarine Cable – BSSC), unul dintre proiectele energetice strategice ale Uniunii Europene, a intrat în etapa de pregătire a studiului marin. Acesta va stabili traseul optim al cablului și va furniza datele tehnice necesare proiectării.

Compania pregătește și actualizarea studiului de fezabilitate, precum și analize economice, financiare și de reglementare care vor sta la baza deciziilor viitoare privind implementarea proiectului.

Workshop tehnic la București

Pe 29 iulie 2026, Transelectrica a organizat la București un workshop tehnic cu participarea partenerilor din România și Georgia, a consultanților și a instituțiilor implicate. Discuțiile au vizat studiul fundului Mării Negre, traseul cablului, autorizarea componentei românești, calendarul și costurile proiectului.

Capacitate de 1.300 MW

Pentru partea românească au fost analizate traseul propus și integrarea noii interconexiuni în Sistemul Electroenergetic Național, inclusiv investițiile necesare în zona Constanța pentru o capacitate de 1.300 MW.

Sprijin internațional

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Băncii Mondiale pentru etapa de pregătire și este evaluat în cadrul TYNDP 2026, după includerea pe lista europeană a Proiectelor de Interes Comun și Mutual (PCI/PMI).

Datele principale ale cablului

Conform studiului preliminar CESI din 2024, interconexiunea HVDC va avea:

  • capacitate de 1.300 MW;

  • tensiune de ±525 kV;

  • lungime totală de aproximativ 1.155 km, dintre care circa 1.115 km submarini.

Capetele sunt propuse la Topraisar (România) și Anaklia (Georgia), iar unele segmente vor fi instalate la adâncimi de peste 2.500 m, ceea ce face proiectul unul dintre cele mai complexe din Europa.

Cooperare România–Georgia

La începutul lui 2026, Transelectrica și Georgian State Electrosystem au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea studiilor tehnice, marine, economice și de mediu. Documentul stabilește cadrul de cooperare, fără a reprezenta o decizie finală de investiție.

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