Proiectul Cablului Submarin Georgia–România a intrat în etapa de pregătire a studiului marin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:44

Transelectrica anunță că proiectul Cablului Submarin Georgia–România (Black Sea Submarine Cable – BSSC), unul dintre proiectele energetice strategice ale Uniunii Europene, a intrat în etapa de pregătire a studiului marin. Acesta va stabili traseul optim al cablului și va furniza datele tehnice necesare proiectării.

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