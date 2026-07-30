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Economie· 2 min citire
Proiectul Cablului Submarin Georgia–România a intrat în etapa de pregătire a studiului marin
Cablu submarin
Transelectrica anunță că proiectul Cablului Submarin Georgia–România (Black Sea Submarine Cable – BSSC), unul dintre proiectele energetice strategice ale Uniunii Europene, a intrat în etapa de pregătire a studiului marin. Acesta va stabili traseul optim al cablului și va furniza datele tehnice necesare proiectării.
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