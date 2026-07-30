COVID-19 revine în forță în China. Aproape 79.000 de infectări într-o lună, iar coronavirusul a depășit gripa

Publicat 30 iul. 2026, 08:45 Sursă Realitatea PLUS

La patru ani de la încheierea pandemiei de coronavirus, China a început să raporteze brusc un număr uriaș de infectări cu virusul periculos. Potrivit medicilor, aproape 79.000 de persoane s-au infectat cu COVID-19 în ultima lună. Dintre acestea, 130 au dezvoltat forme grave ale bolii, iar o persoană a murit, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pandemie coronaviruscovid 19