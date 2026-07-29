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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după duș?
În ediția de azi, Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică ce se întâmplă în organism după contactul cu apa și cum un gest banal poate reduce stresul, relaxa mușchii și îmbunătăți starea de bine aproape instantaneu.
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