Virusul West Nile se răspândește în Europa. România, printre țările cu cazuri confirmate

Virusul West Nile continuă să se răspândească în Europa, iar România se află printre țările cu cazuri de transmitere locală. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că temperaturile ridicate și verile tot mai lungi favorizează înmulțirea țânțarilor care transmit virusul, crescând riscul de infectare.
Lunile de vară aduc cel mai mare risc
Potrivit specialiștilor, perioada cu cel mai mare risc de infectare este cuprinsă între lunile iulie și septembrie, când populațiile de țânțari ating niveluri ridicate.
Schimbările climatice contribuie la extinderea zonelor în care virusul poate circula, crescând riscul atât pentru localnici, cât și pentru turiști.
Grecia și Italia, printre cele mai afectate
În această vară, Grecia și Italia au raportat cele mai multe cazuri confirmate de infecție cu virusul West Nile.
În Grecia, o mare parte dintre pacienții diagnosticați au dezvoltat forme neuroinvazive, precum meningita sau encefalita. În același timp, Italia continuă să înregistreze cea mai extinsă răspândire geografică a virusului.
Pe lângă aceste două țări, cazuri au fost raportate și în România, Spania și Macedonia de Nord.
Cum se transmite virusul
Virusul West Nile este transmis, în principal, prin înțepătura țânțarilor infectați, care preiau virusul de la păsări.
Transmiterea de la om la om nu are loc în condiții obișnuite. În cazuri rare, infecția poate fi asociată cu transfuzii de sânge, transplanturi de organe sau transmiterea de la mamă la copil.
Majoritatea infecțiilor nu provoacă simptome
Aproximativ 70-80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome.
Atunci când apar manifestări, acestea sunt de obicei ușoare și pot include:
febră;
dureri de cap;
oboseală;
dureri musculare;
greață;
erupții cutanate.
Formele severe pot afecta creierul și sistemul nervos
Într-un număr redus de cazuri, infecția poate provoca complicații neurologice grave, precum meningita sau encefalita.
Pacienții pot prezenta febră mare, rigiditate a gâtului, confuzie, convulsii, slăbiciune musculară sau paralizie, situații care necesită îngrijiri medicale de urgență.
OMS: schimbările climatice favorizează răspândirea virusului
Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri P. Kluge, avertizează că modificările climatice contribuie la extinderea virusului.
Virusul West Nile nu reprezintă o amenințare nouă, dar condițiile care favorizează răspândirea sa se schimbă rapid. Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi le oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai extins pentru a transmite acest virus.
Reprezentantul OMS subliniază că, deși cele mai multe infecții sunt ușoare sau asimptomatice, formele neurologice pot pune viața în pericol.
Nu există vaccin pentru oameni
În prezent, nu există un vaccin autorizat împotriva virusului West Nile pentru oameni și nici un tratament antiviral specific.
Îngrijirea medicală este orientată spre ameliorarea simptomelor, iar pacienții cu forme severe pot necesita spitalizare și tratament de susținere.
Cum te poți proteja
OMS recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscului de infectare:
folosirea repelentelor împotriva țânțarilor;
purtarea hainelor cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
montarea plaselor la ferestre și uși;
evitarea expunerii în aer liber la răsărit și la apus, când țânțarii sunt cei mai activi;
eliminarea apei stagnante din jurul locuințelor.
Specialiștii recomandă ca persoanele care dezvoltă febră sau simptome neurologice după înțepături de țânțari ori după călătorii în zone afectate să solicite cât mai repede evaluare medicală, potrivit sursei.