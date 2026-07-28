Virusul West Nile se răspândește în Europa. România, printre țările cu cazuri confirmate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:20

Virusul West Nile continuă să se răspândească în Europa, iar România se află printre țările cu cazuri de transmitere locală. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că temperaturile ridicate și verile tot mai lungi favorizează înmulțirea țânțarilor care transmit virusul, crescând riscul de infectare.

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