Grevă generală în sănătate, de marți. SANITAS menține protestul după discuțiile de la Cotroceni

Federația SANITAS a decis să mențină declanșarea grevei generale în sistemul sanitar, programată pentru marți, 28 iulie, după ce discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni nu au dus la o soluție concretă privind revendicările sindicale.
Reprezentanții Federației SANITAS au participat, luni, la o întâlnire de lucru privind greva generală și revendicările care au determinat-o. Discuțiile au fost mediate de consilierul prezidențial Radu Burnete, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății.
Sindicaliștii au reiterat necesitatea unor măsuri urgente pentru sistemul sanitar și au prezentat motivele care au dus la hotărârea declanșării grevei generale.
SANITAS acuză lipsa dialogului social
Federația susține că Guvernul interimar ar fi ignorat dialogul social și că Ministerul Muncii a invitat organizația sindicală la discuții abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor privind proiectul legii salarizării.
Potrivit SANITAS, reprezentantul Administrației Prezidențiale a apreciat că revendicările federației sunt „corecte, argumentate și necesare” pentru depășirea crizei din sistemul medical. Decizia finală privind legea salarizării va reveni însă partidelor parlamentare și Parlamentului.
Negocieri programate la Ministerul Sănătății
Federația SANITAS a fost invitată să participe marți, 282828 iulie, la noi discuții la sediul Ministerului Sănătății. Negocierile vor viza revendicările care pot fi soluționate de minister, în limitele atribuțiilor sale în perioada de interimat.
Biroul Executiv al Federației SANITAS a decis, după dialogul de la Cotroceni, să păstreze calendarul grevei generale și a mandatat Biroul Operativ să participe la discuțiile tehnice cu reprezentanții Ministerului Sănătății.
Iulian Pope: „Mâine începe greva generală”
„Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială. Dialogul va continua cu partidele parlamentare. Până la o nouă decizie în forurile statutare ale federației, programul de grevă rămâne cel stabilit”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației SANITAS din România.
Acesta le-a transmis angajaților din sistem că greva generală va începe marți, 282828 iulie, și a afirmat că sindicaliștii sunt hotărâți să ceară respect pentru sistemul public de sănătate.