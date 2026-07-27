Grevă generală în sănătate, de marți. SANITAS menține protestul după discuțiile de la Cotroceni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 21:40

Federația SANITAS a decis să mențină declanșarea grevei generale în sistemul sanitar, programată pentru marți, 28 iulie, după ce discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni nu au dus la o soluție concretă privind revendicările sindicale.

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