Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în spitale. Cea a posturilor pe ambulanță, aprobată integral

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:03

Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar, dintre care aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 1.300 pentru medici. Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante a fost transmis în circuitul de avizare.

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