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Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în spitale. Cea a posturilor pe ambulanță, aprobată integral

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:03

Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar, dintre care aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 1.300 pentru medici. Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante a fost transmis în circuitul de avizare.

Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7.805,5 posturi în sistemul sanitar, în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe baza criteriilor solicitate.

Peste 7500 de posturi, propuse spre deblocare

Potrivit instituției, 7.360 de posturi sunt destinate spitalelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale și a altor rețele sanitare, iar 445,5 posturi revin Serviciilor de Ambulanță Județene.

Din totalul posturilor alocate spitalelor, 1.336 sunt pentru medici, 2.923 pentru asistenți medicali, 2.823 pentru personal auxiliar, precum infirmiere și brancardieri, iar 278 pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Ministerul a precizat că a aprobat integral solicitările de posturi formulate de serviciile județene de ambulanță, spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și unitățile sanitare din sistemul penitenciar.

„Ministerul Sănătății a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale”, au transmis reprezentanții instituției.

Conform Ministerului Sănătății, unitățile care tratează cazuri cu grad ridicat de complexitate au primit mai multe posturi, în timp ce spitalele cu activitate redusă au beneficiat de o repartizare adaptată nevoilor identificate.

„Un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl țin în picioare. De aceea, voi continua să susțin profesioniștii din sănătate și măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienți”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

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