Încep lucrările care vor schimba transportul din București. Prima șină de tramvai a fost montată pe unul dintre cele mai importante trasee

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 18:43

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările de modernizare a unuia dintre cele mai importante trasee de tramvai din București au intrat într-o nouă etapă. Constructorii au început montarea primei șine pe lotul 1, considerat cel mai lung și mai complex din întregul proiect.

Distribuie articolul