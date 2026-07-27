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Încep lucrările care vor schimba transportul din București. Prima șină de tramvai a fost montată pe unul dintre cele mai importante trasee

Încep lucrările care vor schimba transportul din București

Încep lucrările care vor schimba transportul din București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 18:43

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările de modernizare a unuia dintre cele mai importante trasee de tramvai din București au intrat într-o nouă etapă. Constructorii au început montarea primei șine pe lotul 1, considerat cel mai lung și mai complex din întregul proiect.

Tronsonul modernizat pornește de la Bulevardul Theodor Pallady și continuă pe bulevardele 1 Decembrie și Basarabia, Calea Călărașilor, Bulevardul Corneliu Coposu, incluzând și bucla Complex Titan.

Prima șină a fost montată pe Bulevardul Theodor Pallady

Potrivit Primăriei Capitalei, lucrările sunt într-un stadiu avansat pe segmentul de pe Bulevardul Theodor Pallady, unde au început operațiunile de montare a șinelor.

„Am început să montăm prima șină de tramvai pe lotul 1, cel mai lung și mai complex, de 18 km.

Este un pas important, care vizează un tronson de pe Bd. Theodor Pallady, unde stadiul este avansat.

S-au făcut anumite devieri de rețele, în prealabil, însă nu am întâmpinat dificultăți. Suntem în grafic!”

Urmează lucrări la rețelele subterane

Municipalitatea precizează că următoarea etapă va presupune intervenții ample asupra infrastructurii aflate în subteran.

„Urmează lucrări complexe pe restul de traseu. Presupun înlocuiri de rețele vechi de apă-canal și de gaze, din subteran.

Ne vom coordona aici cu Apa Nova și Distrigaz care vor intra și vor lucra în paralel.”

Aceste intervenții sunt necesare înainte de continuarea lucrărilor de modernizare a căii de rulare pentru tramvaie.

Cinci linii de tramvai vor reveni pe traseu

Lotul 1 al proiectului are o lungime de aproximativ 18 kilometri și traversează mai multe artere importante ale Capitalei, începând de la Bulevardul Theodor Pallady și continuând pe Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor și Bulevardul Corneliu Coposu, până la bucla Complex Titan.

După finalizarea lucrărilor, pe acest traseu vor circula din nou tramvaiele liniilor 40, 27, 19, 36 și 23.

„Lotul 1 pornește de la Bd. Theodor Pallady și continuă pe Bd. 1 Decembrie, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan.

Pe aici circulau tramvaiele 40, 27, 19, 36 și 23. Vor reveni!”

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