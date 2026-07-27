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Social· 2 min citire
Încep lucrările care vor schimba transportul din București. Prima șină de tramvai a fost montată pe unul dintre cele mai importante trasee
Încep lucrările care vor schimba transportul din București
Primăria Capitalei a anunțat că lucrările de modernizare a unuia dintre cele mai importante trasee de tramvai din București au intrat într-o nouă etapă. Constructorii au început montarea primei șine pe lotul 1, considerat cel mai lung și mai complex din întregul proiect.
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