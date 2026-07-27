Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Tren încărcat cu motorină, oprit după apariția unei scurgeri. Autoritățile au evacuat oamenii din zonă
Publicat27 iul. 2026, 19:31
Actualizat27 iul. 2026, 19:49
Un tren de marfă care transportă motorină a fost oprit în județul Teleorman, în apropierea haltei Rădoiești-Deal, după ce autoritățile au constatat o scurgere la unul dintre vagoane. Pentru eliminarea oricărui risc, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar populația din apropiere a fost evacuată preventiv.
Citește și
- 19:40Românii sunt avertizați să nu deschidă acest SMS. Escrocii folosesc ca pretext o presupusă taxă de parcare
- 19:03Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în spitale. Cea a posturilor pe ambulanță, aprobată integral
- 18:43Încep lucrările care vor schimba transportul din București. Prima șină de tramvai a fost montată pe unul dintre cele mai importante trasee
- 18:24Înalta Curte, mesaj de solidaritate cu medicii greviști. Șefa ICCJ atacă noua Lege a salarizării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News