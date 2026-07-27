Tren încărcat cu motorină, oprit după apariția unei scurgeri. Autoritățile au evacuat oamenii din zonă

Publicat 27 iul. 2026, 19:31 Actualizat 27 iul. 2026, 19:49

Un tren de marfă care transportă motorină a fost oprit în județul Teleorman, în apropierea haltei Rădoiești-Deal, după ce autoritățile au constatat o scurgere la unul dintre vagoane. Pentru eliminarea oricărui risc, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar populația din apropiere a fost evacuată preventiv.

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