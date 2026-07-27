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Tren încărcat cu motorină, oprit după apariția unei scurgeri. Autoritățile au evacuat oamenii din zonă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 19:31
Actualizat27 iul. 2026, 19:49

Un tren de marfă care transportă motorină a fost oprit în județul Teleorman, în apropierea haltei Rădoiești-Deal, după ce autoritățile au constatat o scurgere la unul dintre vagoane. Pentru eliminarea oricărui risc, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar populația din apropiere a fost evacuată preventiv.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au luat măsuri pentru prevenirea producerii unui incendiu.

Scurgerea a fost observată la unul dintre vagoane

Potrivit informațiilor transmise de ISU Teleorman, trenul este format din 37 de vagoane, dintre care 36 sunt încărcate cu motorină, iar locomotiva este electrică.

Scurgerea este una minoră și a fost identificată la vana de alimentare a unuia dintre vagoane. Garnitura este staționată în apropierea haltei Rădoiești-Deal, până la remedierea defecțiunii.

Populația a fost evacuată preventiv

Pentru a elimina orice pericol, autoritățile au întrerupt alimentarea cu energie electrică în zonă și au dispus evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 300 de metri.

În același timp, o echipă tehnică a operatorului feroviar se deplasează la locul incidentului pentru a remedia defecțiunea și a opri scurgerea.

Pompierii asigură măsurile de prevenire a incendiilor

La intervenție participă echipaje din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede, care asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

ISU Teleorman a mobilizat două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, iar autoritățile au precizat că vor reveni cu informații în funcție de evoluția situației operative.

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