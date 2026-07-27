Invazie în Capitală. Tot mai mulți bucureșteni găsesc șobolani în jurul blocurilor. Unii spun că s-au trezit cu musafiri ieșiți direct din toaletă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:08

Tot mai mulți bucureșteni reclamă apariția șobolanilor în apropierea blocurilor și chiar în locuințe. De la începutul anului au fost înregistrate 216 sesizări privind prezența rozătoarelor în diferite zone ale Capitalei, iar autoritățile pregătesc reguli noi pentru firmele care efectuează lucrări de deratizare.

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