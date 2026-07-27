Invazie în Capitală. Tot mai mulți bucureșteni găsesc șobolani în jurul blocurilor. Unii spun că s-au trezit cu musafiri ieșiți direct din toaletă

Tot mai mulți bucureșteni reclamă apariția șobolanilor în apropierea blocurilor și chiar în locuințe. De la începutul anului au fost înregistrate 216 sesizări privind prezența rozătoarelor în diferite zone ale Capitalei, iar autoritățile pregătesc reguli noi pentru firmele care efectuează lucrări de deratizare.
Șobolanii au fost semnalați în mai multe cartiere din București
Locuitorii din mai multe sectoare spun că au observat șobolani printre blocuri, iar în unele cazuri au găsit rozătoare moarte în apropierea imobilelor.
Una dintre cele mai neplăcute situații a fost relatată de o femeie din Sectorul 3, care susține că un șobolan a intrat în apartamentul său prin vasul de toaletă.
„Am unul venit prin wc și nu reușesc să scap de el cu nici o momeală (cușcă, plicuri, boabe, spumă)”, a scris femeia pe grupul „Cetățean Sector 3”.
Potrivit sesizărilor primite de autorități, rozătoarele au fost observate și în alte cartiere ale Capitalei, între blocuri și în apropierea spațiilor verzi.
La nivelul municipiului București, operațiunile de deratizare sunt coordonate de compania Eco Igienizare, aflată în subordinea Primăriei Capitalei. În anumite situații, însă, intervin și alte firme specializate, în funcție de necesitățile fiecărei zone.
Primăria pregătește reguli mai stricte pentru firmele de deratizare
Consiliul General al Municipiului București urmează să dezbată un proiect care introduce obligații suplimentare pentru companiile de deratizare care activează în Capitală, dar nu fac parte din Planul unitar de acțiune.
Conform propunerii, aceste firme vor trebui să transmită Primăriei Capitalei, o dată la trei luni, un raport detaliat cu toate intervențiile efectuate, zonele în care au acționat și substanțele utilizate.
Măsura are ca scop o monitorizare mai eficientă a activităților de deratizare și o mai bună coordonare a intervențiilor din oraș.
Companiile care nu vor respecta obligația de raportare riscă suspendarea activității și amenzi de până la 5.000 de lei. Dacă vor continua să desfășoare activități în perioada suspendării, sancțiunile pot ajunge la 10.000 de lei.
Cum poți reduce riscul apariției șobolanilor în curte
Specialiștii atrag atenția că șobolanii sunt mult mai activi în sezonul cald și, odată instalați într-o curte, pot ajunge rapid și în interiorul locuinței. În plus, aceștia se înmulțesc într-un ritm accelerat, astfel că o problemă aparent minoră poate deveni într-un timp scurt una dificil de controlat.
Experții de la First Tunnels recomandă evitarea hrănirii păsărilor și a altor animale sălbatice în grădină, deoarece resturile de hrană atrag rozătoarele.
„Din păcate, hrănirea păsărilor de grădină și a altor animale sălbatice sănătoase va atrage, cel mai probabil, șobolani. Șobolanilor le place să mănânce cereale și semințe pentru păsări, iar hrana din hrănitori și de pe mesele pentru păsări reprezintă un adevărat bufet pentru ei. Prin urmare, este posibil să fie nevoie să încetezi complet hrănirea animalelor sălbatice din grădină până când vei observa o scădere a numărului de șobolani care o vizitează”, spun specialiștii britanici.