Bilanț dramatic după weekend: patru copii și un adult au murit înecați în râuri și lacuri. Avertismentul transmis de IGSU

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 09:20

Patru copii și un adult și-au pierdut viața în weekend, după ce s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat în râuri sau lacuri. În urma tragediilor produse în mai multe județe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel la populație și recomandă scăldatul doar în locuri special amenajate și supravegheate.

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