Bărbat mort şi două persoane rănite, după ce o maşină a intrat într-un cap de pod, în Argeş

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 19:36

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite, duminică seară, după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în satul Bărbăteşti din comuna Cocu, judeţul Argeş, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

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