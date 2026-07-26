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Social· 1 min citire
Bărbat mort şi două persoane rănite, după ce o maşină a intrat într-un cap de pod, în Argeş
Accident în Argeș
Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite, duminică seară, după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în satul Bărbăteşti din comuna Cocu, judeţul Argeş, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.
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