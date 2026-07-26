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Bărbat mort şi două persoane rănite, după ce o maşină a intrat într-un cap de pod, în Argeş

Accident în Argeș

Accident în Argeș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 19:36

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite, duminică seară, după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în satul Bărbăteşti din comuna Cocu, judeţul Argeş, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, la locul accidentului au intervenit trei echipaje de pompieri, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Un mort și doi răniți

„În urma evenimentului au rezultat trei victime, dintre care una este încarcerată, iar o altă persoană este inconştientă. S-au început manevrele de resuscitare”, a transmis iniţial ISU Argeş.

Ulterior, reprezentanţii instituţiei au anunţat că bărbatul pentru care medicii au efectuat manevre de resuscitare a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenţie.

Celelalte două victime erau conştiente şi au fost preluate de ambulanţe, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la locul accidentului.

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