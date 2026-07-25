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Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Cutremur
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,1, s-a produs sâmbătă după-amiază, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
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