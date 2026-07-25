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Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 21:32

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,1, s-a produs sâmbătă după-amiază, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 101,3101,3101,3 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 41 km sud de Buzău, 57 km sud de Focșani, 73 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 75 km est de Brașov și 69 km nord-est de Ploiești.

De la începutul lunii iulie, pe teritoriul României au fost înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.

Cel mai puternic seism produs în România de la începutul anului a avut magnitudinea 4,5 și a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea.

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