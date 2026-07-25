România a pierdut aproape 20.000 de pensionari în șase luni. Care este cea mai afectată categorie de seniori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:03

România a pierdut aproape 20.000 de pensionari în primele șase luni din 2026, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Numărul total al beneficiarilor a coborât de la 4.698.070 în ianuarie la 4.678.792 în iunie, un minus de 19.278 de persoane, echivalent cu 0,41% din total.

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