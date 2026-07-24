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Calea Victoriei devine pietonală în weekend. Evenimentele care vor avea loc

Calea Victoriei

Calea Victoriei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 23:40

Calea Victoriei va fi închisă circulației auto sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul cuprins între bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în cadrul unei noi ediții a proiectului „Străzi Deschise”.

Programul weekendului include activități dedicate sănătății și comunității. Sâmbătă, între orele 17:00 și 21:00, va avea loc campania „Ficatul tău contează!”, organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor.

„Străzi deschise” pe Calea Victoriei în acest weekend

Medici și voluntari vor oferi informații despre prevenție, testare și măsurile de protejare a sănătății ficatului, au transmis organizatorii.

Duminică, de la ora 19:00, în zona Pieței Revoluției, peste 400 de copii și părinți sunt așteptați la un moment coregrafic realizat de Show Dance Art. La eveniment vor participa cântăreața Alina Sorescu și actrița Vero Căliman.

„Weekendul acesta, Străzi Deschise ne așteaptă din nou pe Calea Victoriei, într-un weekend dedicat timpului petrecut împreună, comunității și grijii pentru sănătate”, au declarat reprezentanții proiectului.

„Ne vedem pe Calea Victoriei, la pas, cu grijă pentru noi, pentru cei dragi și pentru orașul pe care îl trăim împreună”, au adăugat organizatorii.

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