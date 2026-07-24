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Social· 1 min citire
Calea Victoriei devine pietonală în weekend. Evenimentele care vor avea loc
Calea Victoriei
Calea Victoriei va fi închisă circulației auto sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul cuprins între bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în cadrul unei noi ediții a proiectului „Străzi Deschise”.
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