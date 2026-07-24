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Imagini exclusive de la căutarea dronei. Armata este în teren

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 18:37
Actualizat24 iul. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS

Aviația română a doborât în premieră o dronă. S-a întâmplat la două ore după ce a fost depistată. O rachetă a fost trasă de pe un avion F16, pilotat de un român. Drona a intrat în țară pe la Sulina, a trecut prin șase județe și a fost doborâtă în Buzău pe un câmp. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian deasupra județelor Buzău, Vrancea, Brăila, Galați și Tulcea. Prefectul județului a declarat că resturile dronei au căzut pe un câmp dintre localități și nu au provocat pagube sau răniți.

Drona a fost detectată de sistemul radar la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, după ce a pătruns în spațiul aerian național. Aceasta a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. În toate județele care au fost tranzitate de dronă au fost emise mesaje RO-alert.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației”, au transmis reprezentanții MApN.

La ora 11.02, un avion F-16 românesc a lansat o rachetă și a doborât drona deasupra unei zone agricole din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Piloții au așteptat momentul potrivit, au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul dronei, care se afla la o înălțime destul de joasă față de locuințele din acea zonă.

În momentul în care au identificat o zonă potrivită, piloții au doborât-o cu ajutorul unei rachete, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Momentul a fost văzut și de localnicii îngroziți.

„A fost identificat doar tubul dronei. este clar de provinienta militara, nu pot sa spun momentan dar toti banuim din ce tara vine. tubul a fost gasit de persoanam, noi am preluat o. bucati ar putea fi cazute in lanul din spatele nostru”, a spus Leonard Dimian, prefectul județului Buzău.

Autoritățile au închis temporar spațiul aerian deasupra județelor Buzău, Vrancea, Brăila, Galați și Tulcea. Între timp, se caută celelalte resturi ale dronei căzute pe câmp.

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