Imagini exclusive de la căutarea dronei. Armata este în teren

Publicat 24 iul. 2026, 18:37 Actualizat 24 iul. 2026, 18:38 Sursă Realitatea PLUS

Aviația română a doborât în premieră o dronă. S-a întâmplat la două ore după ce a fost depistată. O rachetă a fost trasă de pe un avion F16, pilotat de un român. Drona a intrat în țară pe la Sulina, a trecut prin șase județe și a fost doborâtă în Buzău pe un câmp. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian deasupra județelor Buzău, Vrancea, Brăila, Galați și Tulcea. Prefectul județului a declarat că resturile dronei au căzut pe un câmp dintre localități și nu au provocat pagube sau răniți.

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