Au fost găsite bucăți de dronă. Prefect Buzău: „Nu scrie nimic pe ele. Nu putem spune de unde provine”

Publicat 24 iul. 2026, 19:42 Sursă Realitatea PLUS

Noi fragmente care par să provină din drona doborâtă deasupra județului Buzău au fost descoperite în zona în care s-au desfășurat căutările. Prefectul județului, Leonard Dimian, a declarat că bucățile recuperate sunt de mici dimensiuni și că, în acest moment, nu există elemente care să indice proveniența aparatului de zbor.

Distribuie articolul