Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 16:21

Bucureștenii au primit vineri după-amiază un mesaj Ro-Alert, după ce meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme severă. Vremea s-a înrăutățit considerabil, deasupra Capitalei s-au abătut ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

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