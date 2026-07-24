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Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case
Furtună București
Bucureștenii au primit vineri după-amiază un mesaj Ro-Alert, după ce meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme severă. Vremea s-a înrăutățit considerabil, deasupra Capitalei s-au abătut ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt.
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