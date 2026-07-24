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Ro‑Alert în 3 județe: Galați, Brăila și Ialomița, pe fondul atacurilor cu drone pe teritoriul Ucrainei
Averizare Ro Alert
Publicat24 iul. 2026, 10:58
Actualizat24 iul. 2026, 11:07
Statul Major al Forțelor Aeriene a extins zona aflată sub alertă aeriană, după detectarea unor posibile riscuri în spațiul aerian din apropierea graniței cu Ucraina. Sunt vizate zone din județele Galați – inclusiv municipiul –, Brăila și Ialomița, iar autoritățile au transmis mesaje RO‑ALERT pentru avertizarea populației.
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