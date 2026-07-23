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Înmormântarea lui Bonnie Tyler, transmisă live pe internet. Când vor avea loc funeraliile

Bonnie Tyler (foto: profimedia)

Bonnie Tyler (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 20:16

Fanii lui Bonnie Tyler vor putea urmări online slujba de înmormântare a cântăreței, programată pentru 17 august, la Swansea, Țara Galilor.

Detaliile ceremoniei

Slujba funerară va avea loc la Biserica St Mary din Swansea, orașul natal al artistei, și va fi rezervată familiei și invitaților, dar transmisă live pe site-ul oficial al vedetei. Ceremonia este programată la ora 12:00, ora locală. Fanii vor putea urmări slujba și pe ecrane de televiziune instalate în afara bisericii.

Traseul cortegiului

După slujbă, cortegiul funerar va traversa Skewen, orașul în care s-a născut cântăreața, trecând prin localitate în jurul orei 13:20, ora locală, înainte de o ceremonie privată, rezervată exclusiv familiei, conform BBC.

Anterior, pe 15 august, sicriul artistei va fi adus la casa ei din Mumbles, la ora 15:30, iar publicul este invitat să se adune pe Newton Road, de la ora 15:15, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Circumstanțele decesului

Bonnie Tyler, pe numele real Gaynor Hopkins, cunoscută mondial pentru hitul „Total Eclipse of the Heart”, a murit pe 8 iulie, la 75 de ani, la un spital din Faro, Portugalia. Cântăreața se afla internată din luna mai, după o operație de urgență pentru o perforație intestinală, fiind indusă în comă pentru a-și facilita recuperarea. Familia a precizat că artista „a decedat pe neașteptate, din cauza bolii pentru care era tratată”.

Bonnie Tyler s-a impus în anii '80 ca una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii pop-rock, prin piese precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It's a Heartache”.

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