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Social· 2 min citire
Înmormântarea lui Bonnie Tyler, transmisă live pe internet. Când vor avea loc funeraliile
Bonnie Tyler (foto: profimedia)
Fanii lui Bonnie Tyler vor putea urmări online slujba de înmormântare a cântăreței, programată pentru 17 august, la Swansea, Țara Galilor.
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