Cum vor arăta noile bancnote EURO. BCE a dezvăluit propunerile grafice preselectate - FOTO

Publicat 23 iul. 2026, 21:02 Sursă Agerpres, Profimedia

Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit joi propunerile grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro și a lansat un sondaj public prin care invită cetățenii din întreaga Europă să ofere feedback, se arată într-un comunicat al instituției cu sediul la Frankfurt.

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