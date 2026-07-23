Cum vor arăta noile bancnote EURO. BCE a dezvăluit propunerile grafice preselectate - FOTO

Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit joi propunerile grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro și a lansat un sondaj public prin care invită cetățenii din întreaga Europă să ofere feedback, se arată într-un comunicat al instituției cu sediul la Frankfurt.
Aceste propuneri grafice se bazează pe două teme diferite, ''Cultura europeană'' și ''Râuri și păsări'', și pe motivele asociate alese pentru a le ilustra.
''Bancnotele euro reprezintă mai mult decât un mijloc de plată, fiind una dintre cele mai tangibile forme de expresie a Europei. 'Prin elemente grafice care îmbină frumusețea și sensul, acestea ne vor consolida identitatea comună'', a declarat Christine Lagarde, președinta BCE.
Propunerile preselectate sunt rezultatul unui concurs de grafică desfășurat la nivelul Uniunii Europene. Au fost primite peste 1.200 de candidaturi din partea unor graficieni, dintre care 25 au fost invitați să elaboreze propuneri grafice pentru una dintre teme sau pentru ambele. Un juriu independent alcătuit din 21 de experți din diferite domenii, precum grafică, comunicare, neuroștiință și istorie, nominalizați, fiecare, de o bancă centrală din zona euro, a preselectat apoi zece propuneri grafice.
În prezent, în urma deciziei Consiliului guvernatorilor BCE de a efectua un sondaj online cu privire la aceste zece propuneri grafice, toți cetățenii europeni sunt invitați să își exprime părerea. Sondajul public va rămâne deschis până la data de 21 septembrie 2026. Un sondaj separat, cu aceleași întrebări, va fi realizat în paralel de o companie independentă de studii în rândul unui eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro.
BCE va publica un raport privind rezultatele ambelor sondaje după selectarea concepției grafice finale. Feedbackul din partea publicului reprezintă un element principal al abordării favorabile incluziunii adoptate de Eurosistem, care asigură că sunt luate în considerare opiniile cetățenilor din întreaga Europă.
Consiliul guvernatorilor ar trebui să ia decizia finală cu privire la concepția grafică a noilor bancnote către finele anului. Acesta își va baza decizia pe o combinație de contribuții, inclusiv pe concluziile juriului concursului de grafică, pe o evaluare tehnică și pe rezultatele celor două sondaje.
Elementele grafice selectate vor fi apoi optimizate în continuare și testate înainte de a intra în producție. Se așteaptă ca bancnotele din noua serie să fie puse în circulație în anii următori. Bancnotele euro din seriile precedente își vor păstra valoarea și vor continua să circule în paralel cu cele din noua serie. Aceasta va fi prima reproiectare completă a bancnotelor euro de la emiterea acestora în anul 2002.
''Reproiectarea bancnotelor euro face parte dintr-un efort pe termen lung al Eurosistemului de a asigura că numerarul rămâne un mijloc de plată sigur, eficient și accesibil, menținând accesul cetățenilor la banii publici și libertatea acestora de a alege modalitatea de plată'', a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE.
Emiterea periodică de noi serii de bancnote permite valorificarea progreselor tehnologice în vederea păstrării avansului față de tehnicile de contrafacere. Noile bancnote vor include elemente de securitate noi și optimizate pentru a îmbunătăți ușurința autentificării și accesibilitatea, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
BCE urmărește, de asemenea, să reducă amprenta de mediu a bancnotelor prin sporirea durabilității acestora și prin utilizarea unor materiale și procese de producție mai sustenabile.