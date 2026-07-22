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Economie· 2 min citire
Marea comparație: Europa reduce taxele, România le crește
Taxe mari în România
Publicat22 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS
În timp ce tot mai multe state europene au ales să își protejeze cetățenii prin plafonarea prețurilor, reduceri de taxe, subvenții la energie și sprijin financiar pentru familii și pensionari, românii se confruntă cu un val de scumpiri continuu. Costul vieții crește de la o lună la alta, iar pentru tot mai mulți români traiul de zi cu zi devine o provocare.
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