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România se află la extreme din punct de vedere economic. Discrepanțe uriașe între satele și orașele țării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 23:50
SursăRealitatea PLUS

România este la extreme din punct de vedere economic și politic. O postare virală pe rețelele sociale a scos la iveală diferențele șocante dintre felul în care trăiesc românii. De la bugete minuscule, la sume amețitoare în Cluj și București, totul lasă impresia că există practic două țări, marcate de sărăcie lucie și prosperitate.

Postarea din mediul online a scos la iveală discrepanțele uriașe dintre rural și urban, dar și între regiunile țării. De exemplu, o persoană care locuiește în Vrancea a povestit că o familie poate să se întrețină lunar cu 2.500 de lei. În schimb, în București, o familie ajunge să cheltuie peste 10000 de lei.

Rețeta clasică a acestor bugete strânse rămâne însă aceeași în toată țara, bazată pe gătitul aproape exclusiv în casă și pe lipsa ratelor sau a chiriei. Aceste bugete sunt influențate și de salariile din fiecare zonă a țării. Salariul mediu în București Ilfov este aproape 10 mii de lei, iar în Cluj, Timiș, Iași și Sibiu, salariile depășesc 5.500 de lei. Cele mai mici salarii medii sunt în Teleorman, Vaslui și Vrancea. Aceste date sunt cu atât mai îngrijorătoare atunci când ne gândim la faptul că peste 830 de mii de români lucrează pe salariul minim.

Situația este dramatică pentru pensionari, care spun că abia reușesc să-și cumpere medicamentele și să achite cheltuielile lunar.

În acest caz sunt peste 840 de mii de pensionari care primesc lunar pensia minimă de 1281 de lei. 

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