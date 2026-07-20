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Social· 1 min citire
România se află la extreme din punct de vedere economic. Discrepanțe uriașe între satele și orașele țării
Publicat20 iul. 2026, 23:50
SursăRealitatea PLUS
România este la extreme din punct de vedere economic și politic. O postare virală pe rețelele sociale a scos la iveală diferențele șocante dintre felul în care trăiesc românii. De la bugete minuscule, la sume amețitoare în Cluj și București, totul lasă impresia că există practic două țări, marcate de sărăcie lucie și prosperitate.
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