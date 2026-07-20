Roi de drone detectat lângă granița României. Armata a reacționat imediat

Un nou atac cu drone desfășurat în apropierea frontierei dintre Ucraina și România a declanșat luni seară o alertă în nordul județului Tulcea.
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței, iar populația din zonă a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. În același timp, Forțele Aeriene Române și aliații din NATO au ridicat de la sol aeronave de luptă pentru monitorizarea situației.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian al României și nici impactul unor vehicule aeriene pe teritoriul național. Alerta aeriană a fost ridicată după mai bine de trei ore.
Ținte aeriene detectate în apropierea graniței
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, luni, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar a identificat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove.
Detectarea acestora a avut loc în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.
Populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert
După confirmarea situației, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.
Avioane românești și italiene au decolat pentru monitorizarea spațiului aerian
Ca măsură de precauție, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au decolat la ora 19.09.
Ulterior, la ora 20.13, au fost ridicate de la sol și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană.
Misiunea acestora a fost monitorizarea evoluției situației din apropierea frontierei.
Nu au fost raportate incidente pe teritoriul României
Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici cazuri în care vehicule aeriene să fi căzut pe teritoriul național.
Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.
Reprezentanții ministerului au transmis că monitorizează permanent evoluția situației și informează în timp real structurile aliate cu privire la incidentele produse în apropierea graniței României.