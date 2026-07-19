Noi detalii din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Stenograme din dosarul aflat pe masa DIICOT

Publicat 19 iul. 2026, 13:00 Actualizat 19 iul. 2026, 13:04 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii șocante ies la iveală din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț de muzică populară, aflat în arest pentru violuri asupra minorilor, dar și trafic de substanțe interzise, și-ar fi drogat victimele înainte de abuzurile sexuale. Stenogramele din dosar includ conversații în care Pomohaci vorbește despre consumul de droguri, inclusiv înaintea unor spectacole, dar și cum își ademenea victimele. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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