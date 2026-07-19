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Justitie· 2 min citire

Noi detalii din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Stenograme din dosarul aflat pe masa DIICOT

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 13:00
Actualizat19 iul. 2026, 13:04
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii șocante ies la iveală din ancheta care îl vizează pe Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț de muzică populară, aflat în arest pentru violuri asupra minorilor, dar și trafic de substanțe interzise, și-ar fi drogat victimele înainte de abuzurile sexuale. Stenogramele din dosar includ conversații în care Pomohaci vorbește despre consumul de droguri, inclusiv înaintea unor spectacole, dar și cum își ademenea victimele. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Potrivit procurorilor DIICOT, Cristian Pomohaci avea un mod de operare bine pus la punct: își droga victimele înainte de abuzurile sexuale.

Anchetatorii susțin că astfel de fapte s-ar fi repetat pe parcursul mai multor ani. Într-o discuție interceptată de oamenii legii în februarie 2026, cântărețul ar fi recunoscut că folosea droguri pentru a face față spectacolelor.

STENOGRAME din rechizitoriul DIICOT

Cristian Pomohaci: Eu știi cum fac? Când urc pe scenă și îs foarte obosit și îmi trebuie energie sau când îs obosit...dar nu când conduc

Interlocutor: Nu-i bine...adică eu nu știu...așa cred...dependent...noi ăștia care...chiar facem să zicem o dată pe lună, de două ori pe lună, mai merge...

Cristian Pomohaci: De două ori pe lună îi mult, că devii dependent, să știi!

O altă conversație din martie 2026 arată detalii despre consumul de droguri și despre vânzarea unei cantități pentru 400 de lei.

Pomohaci este acuzat că ar fi obligat și trei minori să consume droguri

Totodată, doi tineri ar fi recunoscut în fața procurorilor că au întreținut relații sexuale cu Pomohaci și că ar fi consumat împreună substanțe interzise. Pe unul dintre ei, artistul l-ar fi rugat chiar să-i procure el drogurile, pentru că rămăsese fără, mai spune DIICOT.

În același timp, Cristian Pomohaci este acuzat că ar fi obligat și trei minori să consume substanțe interzise. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit acasă la Pomohaci patru tipuri de droguri diferite, dar și două milioane de euro în numerar. Artistul este arestat preventiv pentru viol și trafic de droguri de mare risc.

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