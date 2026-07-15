UMPMV și PPMP solicită accelerarea măsurilor pentru consolidarea rezilienței naționale în contextul provocărilor actuale

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iul. 2026, 14:34

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) apreciază că actualul context internațional, caracterizat prin tensiuni geopolitice, riscuri de securitate și provocări economice și sociale, impune o abordare responsabilă și anticipativă din partea instituțiilor statului român.

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