Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

UMPMV și PPMP solicită accelerarea măsurilor pentru consolidarea rezilienței naționale în contextul provocărilor actuale

Gabriel Oprea

Gabriel Oprea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iul. 2026, 14:34

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) apreciază că actualul context internațional, caracterizat prin tensiuni geopolitice, riscuri de securitate și provocări economice și sociale, impune o abordare responsabilă și anticipativă din partea instituțiilor statului român.

„România trebuie să își consolideze permanent capacitatea de prevenire și răspuns, protejând interesele naționale, cetățenii și infrastructurile strategice, în deplină coordonare cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană”, susține președintele UMPMV și PPMP, Gabriel Oprea.UMPMV și PPMP reafirmă că securitatea națională, stabilitatea economică și coeziunea socială reprezintă obiective fundamentale care trebuie abordate prin politici publice coerente și prin cooperarea tuturor instituțiilor statului.

Propuneri și recomandări către autoritățile statului:

1. Actualizarea permanentă a evaluărilor de risc privind securitatea națională și protecția infrastructurilor critice.

2. Accelerarea investițiilor în apărare, industria națională de profil și capabilitățile de răspuns la situații de urgență.

3. Consolidarea măsurilor de securitate cibernetică pentru instituțiile publice și infrastructurile esențiale.

4. Intensificarea combaterii dezinformării și dezvoltarea programelor de educație privind reziliența societală.

5. Sprijinirea militarilor, polițiștilor, rezerviștilor și personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate prin măsuri legislative și financiare adecvate.

6. Menținerea unui dialog permanent între autoritățile statului, societatea civilă și organizațiile profesionale pentru identificarea rapidă a soluțiilor la provocările actuale.

UMPMV și PPMP își exprimă disponibilitatea de a contribui, prin expertiza membrilor lor, la elaborarea unor politici publice care să consolideze securitatea, stabilitatea și dezvoltarea României.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gabriel opreaGabriel Oprea dosargabriel oprea unpr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe