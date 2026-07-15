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Politica· 1 min citire
UMPMV și PPMP solicită accelerarea măsurilor pentru consolidarea rezilienței naționale în contextul provocărilor actuale
Gabriel Oprea
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) apreciază că actualul context internațional, caracterizat prin tensiuni geopolitice, riscuri de securitate și provocări economice și sociale, impune o abordare responsabilă și anticipativă din partea instituțiilor statului român.
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