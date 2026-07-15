Gândaci în gențile livratorilor de mâncare. ANPC amenință cu măsuri dure după descoperiri șocante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:05

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit nereguli grave în timpul unei serii de controale desfășurate în București la firmele care livrează mâncare prin intermediul platformelor online. În mai multe genți termoizolante folosite pentru transportul comenzilor au fost găsite mizerie și chiar gândaci, iar reprezentanții instituției avertizează că situația este mult mai răspândită decât s-a crezut inițial.

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