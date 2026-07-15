Gândaci în gențile livratorilor de mâncare. ANPC amenință cu măsuri dure după descoperiri șocante

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit nereguli grave în timpul unei serii de controale desfășurate în București la firmele care livrează mâncare prin intermediul platformelor online. În mai multe genți termoizolante folosite pentru transportul comenzilor au fost găsite mizerie și chiar gândaci, iar reprezentanții instituției avertizează că situația este mult mai răspândită decât s-a crezut inițial.
Șeful ANPC, Békési Csaba-Lajos, a anunțat că verificările nu se vor opri în Capitală, ci vor fi extinse în întreaga țară. Totodată, consumatorii sunt încurajați să sesizeze orice problemă observată atunci când primesc comenzile.
ANPC spune că problema este răspândită la scară largă
În timpul controalelor, inspectorii au urmărit modul în care sunt transportate produsele alimentare după ce ies din restaurante și până în momentul în care ajung la client. Verificările au scos la iveală situații care pot afecta siguranța alimentelor și pot pune în pericol consumatorii.
În mai multe genți termoizolante utilizate de livratori au fost identificate condiții necorespunzătoare de igienă, inclusiv prezența gândacilor și a murdăriei, ceea ce poate compromite calitatea produselor transportate.
Președintele ANPC a subliniat că fenomenul este mult mai amplu decât părea la începutul controalelor: „Fenomenul este extrem, extrem de extins.”
Oficialul a explicat că instituția urmărește întregul traseu al produselor alimentare, astfel încât acestea să ajungă la consumator în aceleași condiții în care au părăsit unitatea de alimentație publică.
„Produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente”, a afirmat oficialul.
Békési Csaba-Lajos a descris imaginile întâlnite în timpul verificărilor drept incompatibile cu standardele actuale.
„Observăm condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care (...) sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare”, a spus șeful ANPC.
Suspendarea activității, printre sancțiunile luate în calcul
Reprezentanții ANPC avertizează că operatorii economici nu riscă doar amenzi. În situațiile considerate grave, instituția poate dispune suspendarea activității societăților comerciale care se ocupă de livrarea comenzilor.
Potrivit lui Békési Csaba-Lajos, platformele de livrare colaborează cu firme din România care angajează curierii, iar responsabilitatea respectării normelor privind transportul alimentelor revine acestor societăți.
„Putem merge până la suspendarea activității acestor societăți comerciale, cu sancțiunile de rigoare”, a precizat acesta, adăugând că persoanele implicate în livrare nu cunosc întotdeauna condițiile minime necesare pentru desfășurarea acestei activități.
ANPC le recomandă consumatorilor să reclame orice neregulă observată la primirea comenzilor, în timp ce instituția anunță că seria controalelor va continua și în alte județe din țară.