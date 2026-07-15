Doliu imens în jurnalism. Unul dintre fondatorii presei post-comuniste s-a stins din viață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:51

Presa românească este în doliu după dispariția scriitorului și jurnalistului Nicolae Cristache, unul dintre numele importante ale gazetăriei din România înainte și după căderea regimului comunist. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, acesta s-a stins din viață pe 15 iulie 2026, la vârsta de 86 de ani.

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