Doliu imens în jurnalism. Unul dintre fondatorii presei post-comuniste s-a stins din viață

Presa românească este în doliu după dispariția scriitorului și jurnalistului Nicolae Cristache, unul dintre numele importante ale gazetăriei din România înainte și după căderea regimului comunist. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, acesta s-a stins din viață pe 15 iulie 2026, la vârsta de 86 de ani.
Născut la Brăila, pe 5 noiembrie 1939, Nicolae Cristache a avut o carieră de peste jumătate de secol în presă și literatură, ocupând funcții de conducere în unele dintre cele mai cunoscute publicații românești și publicând numeroase romane și volume de publicistică.
A condus unele dintre cele mai importante publicații din România
Înainte de 1989, Nicolae Cristache a fost secretar general de redacție al revistei „Flacăra”, una dintre cele mai influente publicații ale acelei perioade, potrivit Oficiului de Știri.
După Revoluție, și-a continuat activitatea în presa românească, ocupând funcții de conducere în mai multe redacții. A fost redactor-șef al publicațiilor Curierul Românesc și Expres, iar ulterior a condus ziarele și revistele Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei.
De-a lungul carierei sale, Nicolae Cristache s-a remarcat și ca editorialist. Articolele sale au apărut în publicații precum Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Național, Lumea Magazin, Ziua, Cotidianul și Sentința.
O carieră împărțită între jurnalism și literatură
Experiența acumulată în redacții s-a regăsit și în opera sa literară. Nicolae Cristache a publicat romane, volume de publicistică, eseuri și piese de teatru inspirate din realitățile politice și sociale ale României.
Opera sa cuprinde zeci de volume și reflectă experiența acumulată în deceniile petrecute în presa românească și în viața publică.
S-a retras în Prahova în ultimii ani ai vieții
În ultimii ani, Nicolae Cristache s-a retras din viața publică la locuința sa din Cornu, județul Prahova, unde a locuit împreună cu soția sa, jurnalista Talida Covaci, potrivit aceleiași surse.
Deși nu a mai fost implicat în activitatea cotidiană a redacțiilor, și-a păstrat rutina de lucru și a continuat să se documenteze și să scrie în fiecare zi. Conform Talidei Covaci, Nicolae Cristache suferea de mai multe afecțiuni medicale, iar starea sa de sănătate se degradase în ultimii ani.
Prin activitatea desfășurată înainte și după 1989, Nicolae Cristache a făcut parte din generația marilor gazetari care au influențat presa românească. De-a lungul carierei sale, a fost redactor, editorialist, director de publicații și scriitor, construind o operă amplă în jurnalism și literatură.
Reacții în presă
Vestea dispariției lui Nicolae Cristache a stârnit reacții din partea unor jurnaliști și persoane care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale. Jurnalista Oana Stănciulescu a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare în memoria scriitorului și jurnalistului.
Un mesaj a transmis și Ana-Maria Georgescu, care a rememorat personalitatea și activitatea lui Nicolae Cristache.
Tomi Cristin a ales să îi aducă un ultim omagiu prin publicarea unui videoclip în care apare alături de Nicolae Cristache.