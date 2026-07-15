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Au hrănit urșii de pe Transfăgărășan și s-au ales cu amenzi usturătoare. Prefectura Argeș a anunțat sancțiuni de peste 100.000 de lei

Au hrănit urșii de pe Transfăgărășan și s-au ales cu amenzi usturătoare

Au hrănit urșii de pe Transfăgărășan și s-au ales cu amenzi usturătoare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 16:30
Actualizat15 iul. 2026, 16:31

Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN 7C - Transfăgărășan, a anunțat, miercuri, Instituția Prefectului Argeș.

Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate, în perioada 27 mai - 12 iulie, de echipele mixte formate din reprezentanți de la Direcția Silvică Argeș, Garda Forestieră Ploiești, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Jandarmi Județean și Inspectoratul de Poliție Județean.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind interdicția de a hrăni urșii, comisia mixtă a aplicat un număr de nouă amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la 106.500 de lei.

'Reamintim cetățenilor că hrănirea urșilor nu este un act de bunătate, ci un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața animalelor. Prin aceste acțiuni dorim să descurajăm comportamentele iresponsabile care transformă animalele sălbatice în prezențe constante pe drumurile publice sau în stațiuni', se arată într-o informare transmisă de Instituția Prefectului Argeș.

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