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Au hrănit urșii de pe Transfăgărășan și s-au ales cu amenzi usturătoare. Prefectura Argeș a anunțat sancțiuni de peste 100.000 de lei
Au hrănit urșii de pe Transfăgărășan și s-au ales cu amenzi usturătoare
Publicat15 iul. 2026, 16:30
Actualizat15 iul. 2026, 16:31
Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN 7C - Transfăgărășan, a anunțat, miercuri, Instituția Prefectului Argeș.
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