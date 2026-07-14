Un oraș din România, inclus de Forbes într-un top al celor mai spectaculoase destinații europene

Revista americană Forbes a inclus municipiul Craiova într-un top al celor mai spectaculoase 17 destinații europene, care par scoase direct dintr-un basm. Orașul românesc se clasează pe locul zece, în compania unor repere turistice celebre precum Mont-Saint-Michel, Castelul Neuschwanstein, Praga, Sintra sau Bled.
Selecția este semnată de jurnalistul Jim Dobson și publicată de Forbes, pe baza recomandărilor platformei European Best Destinations. Lista adună locuri deosebite prin arhitectură, peisaj, atmosferă și evenimente care dau spațiilor urbane un aer de poveste.
„Craiova nu este, probabil, prima destinație la care te gândești când vine vorba despre locuri de basm, dar tocmai acest lucru o face aparte”, se arată în articolul Forbes.
Târgurile de Paște și de Crăciun, cele mai importante atracții
Publicația descrie Craiova ca fiind una dintre cele mai neașteptate destinații europene de acest gen, un oraș în care creativitatea și evenimentele de amploare transformă locuri obișnuite în decoruri ieșite din comun.
Printre atracțiile menționate se numără Târgul de Paște, perioadă în care orașul este împodobit cu instalații impresionante, grădini colorate și personaje din povești, creând, potrivit descrierii, atmosfera unei cărți pentru copii.
Iarna, Craiova devine una dintre cele mai impresionante destinații de Crăciun din Europa. Luminile festive, decorurile tematice și instalațiile din centrul orașului au adus târgului o recunoaștere internațională tot mai mare.
Anterior, Craiova a fost desemnată de European Best Destinations câștigătoarea titlului „Best Christmas Market in Europe 2026”, în urma unui vot internațional, organizația descriind evenimentul ca fiind cel mai extins târg de Crăciun din Europa, întins pe peste 280.000 de metri pătrați, cu peste 142.000 de voturi obținute.
Festivalul păpușilor gigantice, un spectacol stradal
Selecția amintește și festivalul „Puppets Occupy Street”, unul dintre evenimentele culturale distinctive ale orașului. Păpuși de dimensiuni impresionante, artiști, personaje fantastice și spectacole ambulante ocupă străzile și piețele Craiovei, transformându-le într-o scenă vastă în aer liber.
Potrivit organizatorilor clasamentului, pentru câteva zile linia dintre realitate și imaginație pare să se șteargă, oferind vizitatorilor de toate vârstele o experiență aparte.
Materialul menționează și reacția lui Maye Musk, mama lui Elon Musk, care a publicat pe X fotografii de la evenimentele de iarnă din Craiova, alături de mesajul „Beautiful” – „Frumos”.
Craiova, în compania unor castele și orașe medievale celebre
Craiova este singurul oraș românesc prezent în topul celor 17 destinații. Lista este deschisă de Castelul Eltz din Germania, urmat de Mont-Saint-Michel (Franța) și Tossa de Mar (Spania).
Lista completă prezentată de Forbes:
Castelul Eltz – Germania
Mont-Saint-Michel – Franța
Tossa de Mar – Spania
Dark Hedges – Irlanda de Nord
Riga – Letonia
Castelul Neuschwanstein – Germania
Rothenburg ob der Tauber – Germania
Bled – Slovenia
Riquewihr – Franța
Craiova – România
„Gura lui Orcus”, Grădinile Bomarzo – Italia
Popeye Village, Mellieha – Malta
Praga – Cehia
Kaysersberg – Franța
Alcázarul din Segovia – Spania
Isola Bella, Tropea – Italia
Sintra – Portugalia