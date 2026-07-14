Un oraș din România, inclus de Forbes într-un top al celor mai spectaculoase destinații europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 21:37

Revista americană Forbes a inclus municipiul Craiova într-un top al celor mai spectaculoase 17 destinații europene, care par scoase direct dintr-un basm. Orașul românesc se clasează pe locul zece, în compania unor repere turistice celebre precum Mont-Saint-Michel, Castelul Neuschwanstein, Praga, Sintra sau Bled.

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